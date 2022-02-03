Когда ждать самые сильные магнитные бури в феврале

Небольшие вспышки ожидаются практически каждую неделю, но они будут непродолжительными.Детали сообщает «Главред».

Первый метеоудар ожидается 4 февраля. Он перешагнет красный уровень опасности и на пике достигнет 6 баллов.

Магнитная буря 5 февраля будет уже слабее – в три балла. В это время ответственно отнестись к здоровью нужно всем метеозависимым людям.

Магнитная буря 10, 11 и 12 февраля прогнозируется на уровне в четыре балла.

13-го и 14-го февраля геомагнитная активность снизится до трех баллов: это будут слабые колебания, которые ощутят далеко не все.

Магнитная буря 22 февраля будет кратковременной и малоинтенсивной.

Магнитная буря 27 февраля продлится всего несколько часов, но затронет здоровье большинства людей.

Влияние магнитных бурь на жизнь и здоровье людей

Геомагнитные бури оказывают влияние на многие области деятельности человека, из которых можно выделить нарушения связи, систем навигации космических кораблей, возникновение поверхностных зарядов на трансформаторах и трубопроводах и даже разрушение энергетических систем.

Магнитные бури также оказывают влияние на здоровье и самочувствие людей. Они опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время солнечных бурь.

Магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.