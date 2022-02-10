Кому везение, а кому — проблемы: что приготовил март 2022 знакам Зодиака

В первый месяц весны некоторые знаки зодиакального круга испытают стрессовые ситуации, а другие — смогут решить свои проблемы. Март приготовил много событий для всех. И для большинства он закончится очень приятными событиями.

Астрологи издания yearlyHoroscope.org составили гороскоп на март 2022 года. Узнайте, кого ждет сказочное везение, а кого — беда.

Об этом пишет Обозреватель.

Овен

В этом месяце приветливые Овны уделят много времени общению с друзьями. У них появится желание отправиться в путешествие. Они смогут найти спокойствие, если отпустят прошлое.

Телец

Ключевым моментом для старательных Тельцов в марте станет карьера. Их ожидают новые источники дохода и продвижение по службе. Они смогут справиться с любыми испытаниями благодаря сказочному везению.

Близнецы

Общительные Близнецы будут иметь возможность отправиться на отдых с близкими. В этот период им необходимо не реагировать эмоционально на внезапные ситуации.

Рак

У эмоциональных Раков появятся некоторые проблемы с доходом. Им предстоит обсудить сложные вопросы с начальством, но есть риск потерять работу.

Лев

У самоуверенных Львов могут происходить удивительные события, которые коснутся любовных отношений. А на работе возникнут разногласия.

Дева

Представителей этого знака ожидают неожиданные события на работе, которые приведут к повышению прибыли. В любви будет царить взаимопонимание.

Весы

У рожденных под этим знаком социальная жизнь будет находиться в центре внимания. У них может появиться возможность решить вопросы, которые их волновали последнее время.

Скорпион

В этом месяце чувствительные Скорпионы будут много уделять внимания дому и семьи. На работе у них будет шанс увеличить доход и получить новый опыт.

Стрелец

В марте людям этого знака нужно избегать поспешных решений. Также им следует внимательно отнестись к выполнению поставленных задач на работе, иначе проблем не избежать.

Козерог

Уроженцы этого знака могут сделать импульсивное решение, о котором пожалеют со временем. Их ожидают финансовые растраты, а также смена места жительства. Беда придет тогда, когда не ждали.

Водолей

Чутких Водолеев ждут в марте новые знакомства. Они могут пожалеть о том, что доверились не тем людям. Им следует быть внимательными в разговоре с другими.

Рыбы

Мечтательные Рыбы задумаются о событиях в их жизни. У них появится мотивация улучшить денежную сферу. Они почувствуют себя энергичными и полными сил.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.