Кот, собака или хомячок: какой домашний питомец подходит вам по знаку Зодиака

Домашние питомцы могут дарить своим хозяевам позитивные эмоции, но важно правильно выбрать животное. Оно должно соответствовать характеру хозяина, чтобы доставлять радость.

Эксперты рассказали, какой домашний питомец подходит вам по знаку зодиака. Узнайте, кто нужен именно вам.

Об этом пишет Обозреватель.

Овен

Динамичные и импульсивные Овны ненавидят бездельничать. Таким образом, им идеально подходят собаки, которое всегда энергичны.

Телец

Спокойные Тельцы любят свою рутину и могут сидеть дома несколько дней, не выходя на улицу. Они очень хорошо ладят с кошками, ласковыми животными, которые могут часами дремать на солнышке.

Близнецы

Как и общительные Близнецы, попугаи разговорчивы и очень любопытны, а поэтому эти птицы — лучший выбор для уроженцев знака.

Рак

Чувствительные и заботливые Раки предпочитают комфорт дома. Самым подходящим домашним животным для них является хомяк.

Лев

Вспыльчивые и прямолинейные Львы не боятся высказывать свое мнение и обладают большой самоуверенностью. Им подходят благородные породы кошек.

Дева

Представителям этого знака нужно животное, не требующее особого ухода и не слишком навязчивое. Им очень понравится иметь рыбок, которые не будут мешать.

Весы

Уравновешенные Весы всегда за справедливость и ненавидят конфликты. Они будут рады иметь дома такую птичку, как голубь, символ мира и согласия.

Скорпион

Как и Скорпионы, рептилии — загадочные и интуитивные. Представители данного знака легко могут завести змею или игуану.

Стрелец

Уроженцы этого знака любят регулярно гулять и путешествовать. Таким образом, им необходимо самостоятельное животное, которое можно оставить в покое на несколько дней. Черепаха — идеальное домашнее животное для них.

Козерог

Рожденные под этим знаком соблюдают распорядок дня и нуждаются в питомце, который не требует слишком много времени. Таким образом, они будут прекрасно ладить с хорьком, который независим и очарователен.

Водолей

Эксцентричным Водолеям нужно такое же оригинальное животное, как и они сами. Маленький поросенок принесет много счастья в их жизнь.

Рыбы

Ласковый и нежный кролик — идеальное животное для них. Он принесет утешение и радость.

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