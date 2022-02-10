Кот, собака или хомячок: какой домашний питомец подходит вам по знаку Зодиака

Эксперты рассказали, какой домашний питомец подходит вам по знаку зодиака. Узнайте, кто нужен именно вам.
Об этом пишет Обозреватель.
Овен
Динамичные и импульсивные Овны ненавидят бездельничать. Таким образом, им идеально подходят собаки, которое всегда энергичны.
Телец
Спокойные Тельцы любят свою рутину и могут сидеть дома несколько дней, не выходя на улицу. Они очень хорошо ладят с кошками, ласковыми животными, которые могут часами дремать на солнышке.
Близнецы
Как и общительные Близнецы, попугаи разговорчивы и очень любопытны, а поэтому эти птицы — лучший выбор для уроженцев знака.
Рак
Чувствительные и заботливые Раки предпочитают комфорт дома. Самым подходящим домашним животным для них является хомяк.
Лев
Вспыльчивые и прямолинейные Львы не боятся высказывать свое мнение и обладают большой самоуверенностью. Им подходят благородные породы кошек.
Дева
Представителям этого знака нужно животное, не требующее особого ухода и не слишком навязчивое. Им очень понравится иметь рыбок, которые не будут мешать.
Весы
Уравновешенные Весы всегда за справедливость и ненавидят конфликты. Они будут рады иметь дома такую птичку, как голубь, символ мира и согласия.
Скорпион
Как и Скорпионы, рептилии — загадочные и интуитивные. Представители данного знака легко могут завести змею или игуану.
Стрелец
Уроженцы этого знака любят регулярно гулять и путешествовать. Таким образом, им необходимо самостоятельное животное, которое можно оставить в покое на несколько дней. Черепаха — идеальное домашнее животное для них.
Козерог
Рожденные под этим знаком соблюдают распорядок дня и нуждаются в питомце, который не требует слишком много времени. Таким образом, они будут прекрасно ладить с хорьком, который независим и очарователен.
Водолей
Эксцентричным Водолеям нужно такое же оригинальное животное, как и они сами. Маленький поросенок принесет много счастья в их жизнь.
Рыбы
Ласковый и нежный кролик — идеальное животное для них. Он принесет утешение и радость.
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