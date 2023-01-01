Лунный календарь благоприятных дней в 2023 году

Счастье зависит не от Луны, а от нас с вами. Луна лишь выступает в роли помощника, который в дни своей силы делится с нами энергией и силой, помогающей бороться с негативными эмоциями и вредоносными установками. Вот самые главные из таких дней в 2023 году.

Январь

В январе 2023 года Луна будет максимально сильной и созидательной 4 января в Знаке Близнецов. Растущее светило будет давать нам много сил и мотивации для любовных успехов и побед. 11 и 12 января станут самыми лучшими днями фазы убывания. В эти два дня Луна будет находиться под влиянием стихии Земли, представленной Девой.

Февраль

12 и 13 февраля убывающая Луна будет находиться в Знаке Скорпиона, который сделает ее максимально позитивной и готовой нести свет в наш мир. Это будут два идеальных дня для домашних дел и для любимого хобби. Растущая Луна в Овне 23 числа будет очень сильной и готовой дарить нам массу энергии. Это будет лучший день месяца для новых начинаний и для попыток избавиться от вредных привычек.

Март

В марте 2023 года самыми благоприятными днями в фазу убывания Луны станут 16 и 17 число. В эти дни убывающая Луна будет пребывать в Знаке Козерога, что подарит нам идеальные условия для домашних дел, рутины, а также для тяжелой интеллектуальной работы. Лучший день на растущей Луне — 31 марта. Это будет первый день пребывания Луны в Знаке Льва. 31 числа очень полезно будет заниматься спортом и отправляться в поездки.

Апрель

16 и 17 апреля — два дня убывающей Луны в Знаке Рыб. Это прекрасное время для работы над своим внешним видом. 16 и 17 числа можно заниматься коррекцией прически, покупать новую одежду, создавать новый стиль. 23 апреля — самый благоприятный день в фазу роста. Пока Луна будет активной в Близнецах 23 и 24 апреля, людям будет проще находить общий язык. Это будут два отличный дня для романтики и знакомств. Особенно хорош для этого первый день пребывания в этом Знаке.

Май

Три дня со 2 по 4 мая — это время роста Луны в Знаке Весов. Весы отлично сочетаются с активным ночным светилом. В связи с этим астрологи отмечают, что любой из этих трех дней идеально будет подходить для отдыха, смены обстановки. 18 и 19 мая — это два дня убывания Луны в Тельце. Стихия Земли поможет сосредоточиться на самом важном и сделает вашу жизнь лучше. Телец улучшит память, внимание, а также подскажет решение наиболее сложных задач.

Июнь

3 июня 2023 года — благоприятный день с точки зрения лунного календаря. Растущая Луна будет находиться в Знаке Стрельца, поэтому можно будет смело заботиться о своем здоровье, заниматься спортом, гулять и отправляться в дальние путешествия. В этот день можно также совершать личные покупки. 21 июня — первый день роста Луны во Льве. Стихия Огня в день летнего солнцестояния даст нам всем огромный прирост жизненной энергии. Это будет очень важный день силы, в который нельзя сидеть без дела.

Июль

Во второй месяц лета на растущей Луне вновь самыми благоприятными днями станут дни пребывания Луны в Знаке Стрельца. Речь идет о 1 и 2 июня — последних двух днях фазы роста. В эти дни можно и даже нужно уделять внимание

19 и 29 июля растущая Луна будет во Льве и Стрельце соответственно. Эти два дня очень похожи друг на друга, но разница будет заключаться в том, какими делами астрологи советуют заниматься. 19 числа лучше посвятить время работе и бизнесу, а вот 29 августа лучше утонуть в личных делах.

Август

В августе 2023 года с 12 по 14 число нас ждут три важных дня силы. Убывающая луна в команде с Раком будут стараться помогать нам в создании домашнего уюта, позитива, любви и добра. Это прекрасные дни для любовных признаний и знакомств. 29 и 30 числа рост Луны в Водолее станет наиболее благоприятным. В эти два дня многих людей ожидает всплеск новых идей. Можно будет ждать творческих прорывов и беспричинного роста позитива, оптимизма.

Сентябрь

Первый день осени станет днем силы. Убывающая Луна будет находиться в Рыбах. Это будет время, прекрасно подходящее для изменений в домашней обстановке, в стиле. 16 и 17 сентября растущая Луна в Весах станет источником позитивных эмоций. Многие люди смогут забыть о переживаниях и как следует отдохнуть.

Октябрь

11 и 12 октября — самые лучшие дни на убывающей Луне. В октябре 11 и 12 числа Луна будет находиться в Знаке Девы. Это значит, что наше с вами психологическое и духовное состояние будет максимально стабильным. Это лучшие дни для принятия важных решений. С 26 по 28 октября растущая Луна в Овне сделает нашу жизнь лучше, впрочем, как и нас самих. Это будут благоприятные дни для спорта, сложной физической работы, ремонта.

Ноябрь

2 ноября — лучший день для семейных посиделок, романтики, любви. Убывающая Луна в Раке предоставит нам максимум свободы в амурной сфере. Не бойтесь признаваться в любви. 13 ноября — Новолуние в Скорпионе. Это будет благоприятный день для отдыха и поисков новых источников позитивных эмоций, развлечений.

Декабрь

В декабре 2023 года астрологи выделяют три дня пребывания убывающей Луны в Скорпионе — с 9 по 11 число. Эти дни силы, которые лучше посвятить саморазвитию, получению новых знаний. 26 декабря — последний день роста Луны, которому суждено пройти под эгидой Близнецов. Этот день силы может стать самым лучшим для планирования новогодних праздников и подготовки дома к встрече 2024 года.