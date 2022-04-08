Любимчики Вселенной: к трем знакам Зодиака судьба особенно благосклонна

У трех знаков Зодиака обычно легкая и счастливая судьба. К ним не липнет негатив, а проблемы обходят их стороной.

Астрологи уверяют, что есть знаки Зодиака, к которым судьба особенно благосклонна. В списке счастливчиков: Близнецы, Дева и Стрелец.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Как говорят астрологи, этому знаку Зодиака во многом везет и без особых стараний. Именно Близнецы считаются любимцами Вселенной. Всю жизнь судьба дает им массу возможностей, при этом оберегает от невзгод и разочарований. Они ловки и способны выйти из любой сложной ситуации. Считается, что у Близнецов жизнь складывается легче всего.

Дева

Этот знак наделен усердием. Это качество и позволяет добиваться многого в жизни. Девы отличаются уверенностью, целеустремленностью и трудолюбием. В карьере почти никогда не бывает промахов, как и на личном фронте. Достаточно мудрый знак, который может помочь другим удачным советом.

Стрелец

Этот знак – большой оптимист. У каждой ситуации для них есть плюсы, а в людях стремятся видеть только хорошие стороны. Какие бы испытания ни были, как и падения – все равно останутся положительными и добродушными. Стрельцы окружают себя подобными людьми, несущими положительную энергию.