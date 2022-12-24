Любовь накроет с головой: гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака

С 9 января Черная Луна выходит из зодиакального Рака, знак характеризует семейные темы и чувственную сферу. С этого дня психологический климат в личных отношениях значительно улучшается, что благоприятствует созданию крепких и долгосрочных связей.

Начинается благоприятный период для беременности, рождения детей, решения жилищных вопросов, пишет ТСН.

С 23 июля по 4 сентября 2023-го Венера, планета любви, будет перемещаться по знаку Льва в фазе ретроградного движения. В это время возникает множество трудностей во взаимоотношениях с противоположным полом. Период прохождения кармических уроков, время расплаты за предательство и неправильное понимание любви. Однако, если мужчина или женщина осознали свои ошибки, сделали правильные выводы, то кармические узлы будут развязаны, а это значит, что негативные повторяющиеся сценарии в сфере любовных взаимоотношений, останутся в прошлом.

С одной стороны, период ретроградного движения Венеры благоприятен для возобновления взаимоотношений, повторного вступления в брак, глубоких разговоров с партнером. Но с другой – людей одолевают противоречивые чувства, возникают сомнения, необоснованная ревность. Вновь образовавшиеся отношения, как правило, недолговечны, говорится на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Первая половина года насыщена яркими, счастливыми событиями. Многие Овны в этот период официально оформят свои взаимоотношения или встретят своего идеального партнера, с которым впоследствии создадут семью.

С середины лета и до конца года – период социальной активности, на личную жизнь времени не хватает, что затрудняет возможность строить взаимоотношения. Поэтому воспользуйтесь благоприятными планетарными влияниями зимой и весной 2023 года, чтобы навести порядок в любовной сфере и обрести психологический комфорт.

ТЕЛЕЦ

Вначале года сложившиеся обстоятельства не очень благоприятствуют романтике и любви, т.к. постоянно возникают препятствия на пути сближения с объектом своей страсти. Не стоит расстраиваться, если встречи очень редкие – от этого вторая половина года будет более яркая, что принесет много счастливых моментов.

С 16 мая и в ближайший год после этой даты у всех Тельцов начинается счастливый период, когда большинство проблем в личных взаимоотношениях исчезнут без следа. Благоприятный период для вступления в брак или начала совместного проживания, планирования семьи, зачатия.

БЛИЗНЕЦЫ

До лета 2023 – наилучший период для романтики, действий, направленных на улучшение взаимоотношений, построения совместных планов на будущее. Не откладывайте на вторую половину года серьезные разговоры с партнером, выясняйте то, что вас волнует, и тогда личная жизнь будет вас полностью удовлетворять.

Летом произойдут важные события, которые окажут сильное влияние на любовные дела и партнерские взаимоотношения. Существующий брачный союз пройдет некоторые испытания, поэтому как можно раньше займитесь личными взаимоотношениями, чтобы их сохранить.

РАК

Счастливый год для романтики и семейной жизни – все задуманное исполнится, и в этом поможет любимый человек. Если его еще нет в вашем пространстве, значит, появится в течение 2023 года. Стройте самые смелые планы, ищите своего идеального партнера, работайте над существующими взаимоотношениями – у вас все получится наилучшим образом.

В течение 2023 года ваша личная жизнь выйдет на совершенно новый, более качественный уровень. Партнер готов идти вам навстречу, поддерживать ваши инициативы и начинания. Благоприятные тенденции 2023 года перейдут с вами и в 2024 год!

ЛЕВ

Относительно спокойный год для любовной сферы, за исключением летнего периода. В это время ваша притягательность для представителей противоположного пола значительно усилится, появятся бывшие партнеры, люди из прошлого, которые окажут огромное влияние на течение дел, которые будут развиваться во второй половине 2023 года.

Обратите внимание на тех, кто рядом, на коллегу по работе или делового партнера. А может быть тот, кого вы считали другом или просто знакомым и есть ваша судьба. Стремление к высоким идеалам мешают простому человеческому счастью.

ДЕВА

Медленное развитие отношений вначале года может стать причиной плохого настроения, а также сомнений в правильности выбора партнера. Но не расстраивайтесь преждевременно — вторая половина года более благоприятна для личной жизни, чем первая.

Летом обстоятельства меняются, романтика и любовь врываются в вашу жизнь. Девы, стремящиеся создать свою семью, родить детей, иметь свое жилье, свить свое гнездышко, с высокой долей вероятности смогут это сделать. Возможен брак по расчету, из карьерных соображений, ради возможности «выбиться в люди».

ВЕСЫ

Год благоприятен для романтики, поиска партнера, особенно издалека. Помогут в этом помогут интернет и поездки за рубеж. Активность в деловой сфере, контакты с иностранцами, общественная деятельность будут способствовать встречи с потенциальным партнером, который может быть выше по положению или по возрасту.

Если у вас есть цель наладить свою жизнь – у вас это получится. Желание вернуть отношения с дорогим вам человеком также вполне реализуемо. Будьте смелее, проявляйте инициативу, старайтесь быть среди людей – вы в 2023 году как магнит для представителей противоположного пола.

СКОРПИОН

Сложно найти счастье в любви, особенно со второй половины мая и до конца года. Проявляется почти болезненная ненасытность чувств и желаний, хочется еще и еще, что может пугать партнера. Усугубляется ситуация тем, что многие Скорпионы сами провоцируют неприятности в этот период, ищут изъяны в своих любовных отношениях и охотно их раздуют до вселенских масштабов.

Сцены ревности, скандалы на ровном месте, особенно летом, может стать причиной разрыва даже самых стабильных взаимоотношений. Сдерживайте свои эмоциональные порывы, доверяйте любимому человеку, и вы избежите многих неприятностей.

СТРЕЛЕЦ

События весны и лета 2023-го вдохновляют вас кардинально изменить свою жизнь и обрести стабильность в личной жизни. Продолжается период счастливой личной жизни, но все-таки не принимайте все как должное. Обстоятельства складываются наилучшим образом для решения жилищных вопросов, переезда, создания семьи или освобождения от изживших себя взаимоотношений.

Осенью могут возникнуть первые сложности, вплоть до расставания. Работайте над отношениями, смело добивайтесь внимания желанного партнера, и никакие внешние негативные факторы не смогут разрушить вашу семейную гармонию.

КОЗЕРОГ

После напряженной весны 2023-го, расставаний и конфликтов с романтическим партнером сможете во второй половине года обрести гармонию в любовной сфере. Окружающие вас люди оказывают вам знаки внимания, способствуют вашему творческому самовыражению. Обратите внимание на представителей противоположного пола – наверняка среди них есть человек, который поможет залечить ваши душевные раны.

Осень 2023-го – самый благоприятный период, в это время все складывается так, как вы того желаете, а любовные отношения позволяют почувствовать себя счастливым человеком.

ВОДОЛЕЙ

Непростой год, время сложного выбора, особенно летом 2023 года. Давно устоявшиеся взаимоотношения, брачный союз, подвергается серьезным испытаниям. Множество волнений и тревожных мыслей возникают при контактах с бывшими партнерами. Вдруг могут всплыть факты, которые изменят ваше отношение к предыдущему браку или прошлым взаимоотношениям.

К концу года удастся достигнуть определенности, прояснить обстоятельства и улучшить взаимоотношения с любимым и дорогим вам человеком. Возможно, обстоятельства подтолкнут вас к принятию совместного решения, чтобы узаконить ваши отношения.

РЫБЫ

По сравнению с прошлым календарным годом, 2023-й намного спокойнее, даже может быть придется скучать и томиться от одиночества в первой половине года. Зато у вас появится возможность улучшить свой внешний вид, сделать анализ прошлых взаимоотношений и подготовить себя к новому счастливому периоду в личной жизни.

Лето и осень 2023-го может быть знаменована встречей с вашим идеальным партнером, с которым в скором будущем официально оформите ваши взаимоотношения. Существующие взаимоотношения значительно улучшатся. Поездка за рубеж может оказаться судьбоносной и кардинально поменять вашу жизнь в лучшую сторону.