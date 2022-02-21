Любовный гороскоп на неделю: чьи отношения окажутся под угрозой

Пусть вас не расстраивают трудности в амурных делах: подсказки астрологов помогут стать удачливее в этой сфере.

Овен

Овны в любви смогут сделать мощный прорыв. Придется быть более дипломатичными, менее вспыльчивыми. Если Овны не захотят меняться, в любви их могут ожидать разочарования или, как минимум, отсутствие каких-то благоприятных изменений. Нужно взять себя в руки.

Телец

Это замечательная неделя не только для влюбленных Тельцов, но и для всех представителей этого Земного Знака. Это время, когда можно и нужно быть эгоистами. Астрологи советуют выбросить из головы чужие проблемы и насладиться отдыхом и спокойствием. Любовные неурядицы временно должны отойти на второй план. Лучше попробовать достичь гармонии в доме, чтобы поднять себе настроение.

Близнецы

Астрологи предупреждают Близнецов о том, что в личной жизни может произойти нечто необычное. Не исключено, что ночные светила принесут какие-то кардинальные перемены. Это подходящий момент для того, чтобы изменить жизнь. Главное — быть смелее и амбициознее, а также помнить о силе слова. Отношения заметно оживятся, если добавить немного романтики, комплиментов, сделать подарок второй половинке.

Рак

У Раков на этой неделе возможны судьбоносные встречи и знакомства. Астрологи советуют Ракам держаться ближе к людям на этой неделе, и тогда они получат от них поддержку, любовь, нежность, романтику. Полезно будет отплатить им той же монетой. Амурные дела сдвинутся с мертвой точки, и Раки очутятся в атмосфере бесконечных приключений.

Лев

Пока энергетика планет сильна и стабильна, есть время привести в порядок дела и личную жизнь. Эта неделя отлично подходит для совместных поездок со второй половинкой, долгосрочного планирования семейных дел, покупок. Астрологи советуют сделать первый шаг, проявив инициативу в любви.

Дева

Дев ожидает яркое событие в любви. Для кого-то это будет долгожданное признание в чувствах от любимого человека, для кого-то — новая любовь. Если это будут новые чувства, лучше не забывать о проверке совместимости. Но даже если за неделю не произойдет ничего судьбоносного, планеты все равно создадут благоприятный фон, страстный и романтичный. А уж как Девы этим распорядятся — это сугубо их личное дело.

Весы

Весам будет везти в амурных делах. Сейчас идеальное время, чтобы полюбить. Не нужно тратить время на тех, кто не готов строить отношения. Полезно будет отдыхать в шумных компаниях, ходить в интересные места. Звезды обещают захватывающие события и сильные чувства.

Скорпион

Жизнь Скорпионов скоро изменится, причем не только в любовной сфере. Повышенная активность планет поможет побороть беспокойство. Это благоприятное время для расставаний. Если отношения не клеятся, лучшего времени для серьезного разговора просто не найти. Семейным Скорпионам стоит посвятить свое время близким.

Стрелец

Стрельцам можно без проблем организовать необычное свидание или любой день недели провести так, как хочется им. У Стрельцов будет много удачи, поэтому на одну исполненную мечту станет больше. Семейным представителям этого Знака эксперты советуют выделить время на общение с партнером и вместе подумать о том, как решить неурядицы. Стрельцы от природы стрессоустойчивы, поэтому проблемами их не сломить. Это свойство передастся второй половинке.

Козерог

Самыми опасными врагами для любовной удачи в этот раз станут зависть, злость и обида. Ранее эксперты рассказывали, как от них избавиться. Козерогам, которые активно ищут любовь, на этой неделе стоит выйти в свет и совершить любовный марш-бросок. Можно зарегистрироваться на сайте знакомств или попробовать найти любовь в социальных сетях. Семейным Козерогам стоит сосредоточиться на общении.

Водолей

Водолеям нужно стать активнее и энергичнее. На этой неделе важно будет искать вторую половинку либо стараться укрепить уже существующие отношения. Ночные светила благотворно влияют на эмоциональный фон, поэтому Водолеи смогут побороть уныние. Также это отличное время для благоустройства семейного гнездышка. Водолеев ждут приятные моменты. Нужно быть искренними, открытыми.

Рыбы

У Рыб на этой неделе возможны перепады настроения, поэтому важно пользоваться холотропным дыханием, чтобы стабилизировать обстановку. Если постоянно провоцировать эмоциональные качели, вторая половина может сильно отдалиться. Не исключено, что Рыб начнут одолевать яркие эмоции. Ночные светила на их стороне, поэтому им важно действовать и не замыкаться в себе.