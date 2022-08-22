Любовный гороскоп на неделю: к чему готовиться представителям разных знаков Зодиака

Постарайтесь выбрать правильную стратегию при помощи советов из нашего любовного гороскопа.

Овен

Ключ к сердцу человека противоположного пола для Овнов кроется в умении заинтересовать. Нужно научиться создавать интригу. Можно также добавить немного внешнего шарма, легкую улыбку. Также важна будет сильная энергетика, повысить которую Овнам поможет арт-терапия. Природная сила Овнов поможет им воспламенить чувства в любом человеке, но тут важно не перегибать палку и не стать слишком навязчивыми.

Телец

Тельцам лучше привносить изменения в личную жизнь осторожно, чтобы случайно не спугнуть человека или не выбрать того, кто им совершенно не подходит энергетически и по характеру. Именно поэтому перед началом новых отношений лучше проверять любовную совместимость. Любовь — это не та сфера, в которой нужно добиваться всего только риском. Важно периодически отключать чувства и включать голову. На этой неделе это просто необходимо.

Близнецы

Близнецы, относящиеся к списку самых харизматичных Знаков Зодиака, должны помнить о своей привлекательности, но не уповать лишь на нее одну. Их ждет довольно насыщенная и стабильная неделя, поскольку негативное влияние Венеры все еще будет перебиваться Меркурием. Представителям этого Знака удастся наладить личную жизнь. Ожидаются интересные знакомства, но торопить события точно не стоит.

Рак

Перемены в сфере романтических отношений придут внезапно и предположительно в среду с началом ретроградного движения Урана. Астрологи советуют подготовиться к нестандартному развитию событий, чтобы обеспечить себе твердую почву под ногами. Всем, кто в браке или в отношениях, лучше окружить себя семью предметами, которые укрепят любовь и не дадут ссорам и недопониманию взять верх.

Лев

Львам для любовных побед придется научиться визуализировать желания. Если они очень сильно хотят найти вторую половинку, то на этой неделе без визуализации успехи в амурной сфере устремятся к нулю. Счастье ожидает тех, кто давно находится в отношениях. Звезды советуют держаться знакомых берегов и быть рядом со второй половинкой. Предотвратить разногласия в первой половине недели помогут честность и искренность.

Дева

Не стоит прятаться за маской безразличия, ведь этим сейчас можно нанести обиду любимому человеку. Нужно помогать избраннику в его делах и работе, чтобы он смог почувствовать поддержку. Гороскопы сулят Девам много проблем в амурной сфере, но обойти их стороной можно.

Весы

Если эти люди начнут правильно смотреть на окружающий их мир, то всё будет максимально хорошо. Они не упустят возможности привлечь любовь и обрести счастье в делах. Немалую долю успеха будет составлять обаяние Весов, которое на этой неделе совершенно точно сыграет свою важную роль в любовных делах.

Скорпион

Романтические знакомства и свидания обещают пройти для Скорпионов на приятной ноте. Если эти люди долго ждали подходящего момента, чтобы признаться в чувствах или сделать решающий шаг, то лучше сделать это до вторника включительно, ведь в среду начинается период ретро-Урана.

Стрелец

Стрельцы входят в список людей, с которыми тяжело жить в браке. На этой неделе с ними станет еще сложнее взаимодействовать, причем не только второй половинке. Но и близким людям в целом. Проблема кроется в их изменчивом настроении. Негативная Венера сделает их более ревнивыми. Подозрительность и недоверие к партнеру грозят вылиться в скандалы и большие ссоры. Астрологи советуют открыто и спокойно выражать претензии, не ведя при этом тайную игру.

Козерог

Дипломатия и чувство такта помогут разобраться с любыми любовными неурядицами. Козероги умеют спокойно обсуждать проблемы, так что им нужно сполна воспользоваться этим навыком. Не исключено, что многим захочется начать управлять Козерогами, но если эти люди начнут следовать двенадцати законам Вселенной, то никому не удастся навязать им свою волю.

Водолей

Водолеи — люди с сильной энергетикой, но сейчас в ней много дыр и сбоев из-за негативного настроения Венеры и Урана. Конец августа станет временем, полным сюрпризов и новых открытий в любовной сфере — как приятных, так и не очень. Влияние планет привнесет в личную жизнь Водолеев много нового и неожиданного. Не стоит бояться открыто выражать свои чувства, ведь так будет легче понять друг друга.

Рыбы

Астрологи призывают Рыб вспомнить о своем благоразумии и сдержанности. По возможности нужно контролировать эмоции, чтобы не отдалить от себя любимого человека. Тем, кто уже в отношениях, стоит помнить, что даже малейший намек на измену или флирт на стороне может разрушить любовь.