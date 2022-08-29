Любовный гороскоп на неделю: как обрести счастье разным знакам Зодиака

Узнать, что звездные покровители приготовили для вашего Знака Зодиака на неделе с 29 августа по 4 сентября, поможет любовный гороскоп.

Овен

Овнам стоит избегать самокопаний. Уходя в себя, Овны рискуют упустить реальные возможности стать счастливей и обрести любовь. Инициатива на этой неделе поможет проложить путь, ведущий к счастью, поэтому стоит подумать над тем, как улучшить уже имеющиеся отношения или где можно найти новую любовь. В общении с окружающими стоит опасаться энергетических паразитов. Ранее мы рассказывали, как распознать и защититься от таких людей.

Телец

Влияние негативной указывает на то, что от нестандартного подхода в любви сейчас лучше пока отказаться. Важно действовать по правилам и не изобретать заново колесо. Всем Тельцам, которые уже находятся в отношениях, важно научиться доверять любимому человеку. Тем же, кто пока в поисках, лучше не торопиться с решениями и просто наслаждаться общением, романтикой.

Близнецы

В сфере романтических отношений Близнецов ждут серьезные изменения. Если в данный момент этих людей устраивает текущие положение на любовном фронте, то переживать не о чем. А вот если отношения в кризисе, следует предпринять шаги для разрешения ситуации.

Рак

Ракам для повышения харизмы и обаяния необходимо побороть тревожность, либо не допустить ее появления. В таком состоянии они будут отталкивать от себя противоположный пол, ведь сейчас наступает время улыбок, добра и оптимизма. Этим людям в сфере любви пригодятся искренность и чувственность. Наступает самое лучшее и романтическое время для любовных признаний, разговоров по душам, совместного планирования.

Лев

У Львов возможны скандалы и ссоры в семье. Плюс в том, что любые ссоры будут быстро сходить на нет и только укрепят связь с близкими людьми. Всем одиноким Львам лучше как можно реже демонстрировать негативные эмоции незнакомым или малознакомым людям. Это будет отталкивать их и формировать недоверие.

Дева

Девам стоит избегать общения с людьми со злым сердцем. Девам нужно быть избирательнее в любви и дружбе. Если довериться кому-то токсичному и опасному, этот человек может воспользоваться ситуацией. Астрологи советуют бороться с рутиной, которая может вызвать ссоры и недопонимания в отношениях и в браке.

Весы

Астрологи советуют Весам провести конец лет а и начало осени так, как не решались раньше: нужно удивлять окружающих и самих себя. Возможные негативные ситуации, но их получится быстро разрешить лишь при поддержке близких людей. Весы относятся к кардинальным Знакам Зодиака, что говорит о наличии у них честолюбия. В период с 29 августа по 4 сентября это будет самым полезным качеством их характера.

Скорпион

Не стоит проявлять чрезмерное упрямство и пренебрежение к советам любимого человека — его советы будут крайне полезными. Выходные стоит посвятить поискам любви или налаживанию отношений. Можно устроить свидание или отправиться в романтическую поездку. В Скорпионах на этой неделе будет преобладать энергия высоких вибраций. Поэтому нужно научиться делиться своей добротой, любовью, хорошим настроением.

Стрелец

Из-за тотального спокойствия звезд и планет Стрельцы не будут получать подпитки от ночных светил, поэтому им стоит опасаться энергетических вампиров с понедельника по пятницу включительно. Поиски любви тоже лучше отложить до субботы, пока Меркурий и Юпитер не объединят усилия для того, чтобы осветить этот мир добром, спровоцировав в Стрельцах появление тяги к общению, флирту, романтике.

Козерог

Ночные светила помогут людям данного Знака заглянуть в будущее. Также полезно уповать на помочь интуиции. Шестое чувство подскажет в трудный момент, в каком направлении лучше двигаться. Всё это справедливо для сферы любви. Найти вторую половинку вполне реально. Для этого нужно просто чаше знакомиться и уходить с головой в рационализм, быть открытыми.

Водолей

Водолеи входят в число Знаков Зодиака, которые не прощают обиды. В сфере любви такой подход заведомо будет проигрышным. Важно быть добрее и давать людям второй шанс. Влюбленным и одиноким Водолеям астрологи советуют разнообразить свою личную жизнь. Можно ходить на свидания и знакомиться. Веселье и беззаботное время наедине с объектом симпатии подарит воодушевление и вернет вкус к жизни, что осенью будет очень кстати.

Рыбы

Одиноких Рыб ожидает много приятных сюрпризов в виде знакомств, повышенного внимания ос стороны противоположного пола. Одиноким Рыбам лучше не торопиться с формированием отношений. Для начала нужно проверять совместимость, а уже потом делать какие-то решающие шаги. Всем, кто в отношениях, нужно стать для второй половинки нежным и обходительным партнером. Ревность и игнорирование приведут к разрыву.