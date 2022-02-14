Любовный гороскоп на неделю: кого ждет предательство, а кого — новые чувства

Овен

С 14 по 20 февраля ночные светила настроят Овнов на волну счастья и позитива. Это тот редкий случай, когда мысли и чувства будут в равновесии, гармонии.

Об этом пишет Слова и фразы.

Благодаря этому Овны смогут действовать исключительно на благо отношениям. Стоит попробовать сделать что-нибудь приятное для второй половинки, родителей. Не исключена встреча с токсичными людьми, поэтому лучше заранее установить энергетическую защиту.

Телец

Грядущая неделя может принести много позитивных моментов в любви. Скорее всего, ночные светила снимут склонность Тельцов к рассеянности и излишней доверчивости, так что накладок не будет. Астрологи советуют быть чуточку внимательнее с тем, что Тельцы говорят. Лучше не давать пустых обещаний близким.

Близнецы

Людям данного Знака стоит назначать на эту неделю свидания и проводить серьезные разговоры с близкими: результат будет удачным. Успех в любви будет зависеть от силы ауры Близнецов. Чтобы она была в порядке, им стоит больше отдыхать, ведь отдых благотворно влияет на удачу и энергетику. С каждым днем Близнецам будет проще жить, любить, получать удовольствие от жизни.

Рак

Ракам в любовной сфере удастся сделать серьезный прорыв. Главное — не обращать внимание на сплетни и вранье окружающих. Звезды одарят Раков везением, благодаря чему жизнь заиграет всеми красками. Не оплошайте: планеты подарят Ракам уникальные возможности и легкое настроение. В таком состоянии легко влюбиться, так что лучше не терять голову.

Лев

Львам можно будет спокойно наслаждаться вниманием противоположного пола, но важно помнить, что среди окружающих могут оказаться энергетические вампиры, у которых далеко не самые приятные мотивы. Активный Меркурий подарит Львам креативность, энергичность, напористость — качества, которые всегда актуальны в отношениях. Со стороны Львов понадобится умение отделать важное от напускного.

Дева

Меркурию, который перейдет в Водолея уже в понедельник, это очень понравится. Чистотой и порядком можно будет задобрить и другие планеты. В итоге Девы получат максимум амурной удачи. Нужно сделать акцент на чувствах, выполнять данные обещания и радовать любимых. Так отношения станут более крепкими.

Весы

Вероятность воплотить задуманное в реальность очень высока. Представителям этого Знака стоит поберечь себя и отношения: не нужно конфликтовать, переживать по пустякам и не пытаться быть идеальными. Звезды помогут найти любовь и укрепить имеющиеся отношения.

Скорпион

Скорпионы относятся к одному из трех Знаков, с которыми довольно тяжело в браке. На этой неделе нужно облегчить жизнь партнеру. Скорпионы, которым не чужд творческий подход, окажутся в ударе. Они смогут найти любовь и произвести на противоположный пол наилучшее впечатление. Также творческий подход будет полезен в уже созданных отношениях — можно будет придумать необычное свидание.

Стрелец

У одиноких Стрельцов будет много новых возможностей в любви. Им удастся завести новые знакомства и стать центром Вселенной. Самое главное в такой ситуации — научиться считывать энергетику людей, чтобы заранее знать, какими будут возможные отношения или дружба. Меркурий обострит их интуицию, что тоже станет немаловажным в оценке будущего. Астрологи советуют держать под контролем свои эмоции.

Козерог

Козерогам для максимальных успехов в любви стоит начать неделю с энергетической чистки дома. Пришло время вымести прочь болезни, неудачи, обиды. Вторник и пятница — дни, когда Козерогам нужна будет осторожность в любовной сфере. Необходимо отслеживать внутреннее состояние партнера и внимательно наблюдать за его реакцией на происходящее. Астрологи советуют извлекать из неприятных ситуаций важные уроки.

Водолей

На этой неделе Водолеи и вовсе могут стать самыми притягательными людьми во Вселенной благодаря Меркурию, который расположился в их Знаке. Астрологи предлагают искать отдушину в романтике, нежности и других проявлениях любви. Всем, кто в поисках отношений, стоит активизироваться по максимуму.

Рыбы

Рыбам стоит помнить о том, что в любви на любые проблемы найдется свое решение, ведь никто не сможет поддержать лучше, чем любимый человек. Звезды на стороне этих людей, поэтому им нужно научиться читать знаки судьбы. Ночные светила не оставят их в беде. Личные интересы будет диссонировать с тем, чего от Рыб ждут окружающие. Тем не менее представителям данного Знака удастся прожить эту неделю так, как хочется им самим.