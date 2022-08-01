Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа: не упустите свое счастье

Старайтесь следовать простым рекомендациям, чтобы обрести успех в амурных делах.

Овен

По прогнозам астрологов, это будет прекрасное время для того, чтобы собрать за большим столом всю свою семью. Потребуется много сил, которые можно взять в источниках положительных эмоций и энергии. Все, кто в отношениях, стоит посетить романтические места, помочь любимому человеку преодолеть его личные проблемы, наладить с ним духовную. Тем, кто в поисках, желательно найти в себе силы, чтобы провести самоанализ и понять, что мешает найти любовь и счастье.

Телец

За эти 7 дней у многих Тельцов получится обнаружить немало интересного и открыть для себя что-то новое в сфере чувств и отношений. Не исключено, что Тельцам удастся осуществить задуманное, воплотить любовные желания в жизнь. В любовной сфере нет ничего невозможного. Нужно просто действовать и не ждать у моря погоды.

Близнецы

Сильная Венера предлагает представителям этого созвездия полностью полагаться на свои чувства и эмоции. Для Близнецов наступает благоприятный период, когда получится узнать желания партнера, используя лишь одну интуицию. Астрологи настоятельно рекомендуют отпустить обиды и даровать прощение всем людям, с которыми общаются Близнецы. Это поможет победить напряженность и частые конфликты, если таковые имеются.

Рак

Для представителей данного Знака неделя будет крайне положительной. Если будет ощущаться недостаток удачи из-за Юпитера, стоит воспользоваться тремя сильными заговорами, чтобы вернуть все на круги своя. Данная планета может заразить Раков негативом, но они быстро справятся с этой проблемой. Победив уныние и беспокойство в текущем периоде, у Раков получится провести неделю максимально позитивно.

Лев

В начале августа путь к личному счастью у Львов будет пролегать через тернии и преграды, созданные Юпитером. Планеты вызовет сумятицу в любовных делах и негатив внутри. Астрологи советуют людям этого Знака прекратить форсировать события и проявлять эгоизм. Также стоит научиться управлять своими эмоциями, так как в противном случае возможны сильные ссоры и даже разрыв отношений.

Дева

Девам астрологи настоятельно рекомендуют опасаться энергетических вампиров. Особое положение звезд и планет создаст идеальные условия для повышенной активности токсичных людей. Ждать успехов в любви можно с 4 августа, когда Меркурий станет более сильным. Энергетика других планет будет направлена в деструктивное русло, но им не хватит сил, чтобы противостоять Меркурию. Обидчивость и ревность — главные враги счастья.

Весы

Скандалы в этот период могут начаться даже в самых крепких парах. По этой причине стоит быть осторожнее в словах и поступках. Весам нужно помнить, что за внешним спокойствием человека вполне может прятаться скрытая агрессия. Перед началом новых отношений лучше проверять совместимость. Ошибку допустить проще просто, особенно если всецело довериться своему любовному чутью, а не здравому смыслу.

Скорпион

Окружающие люди могут попытаться обмануть Скорпионов, поэтому в общении стоит проявлять больше осторожности. Что касается вопросов любви, то на этой неделе Скорпионам стоит проявить инициативу, но не торопиться. Хорошее положение некоторых планет станет отличным подспорьем для тех, кто хочет наладить отношения.

Стрелец

В период с 1 по 7 августа за Стрельцов возьмется ретро-Юпитер. Эта планета — строгий учитель с грубым методом воспитания. Придется встретиться с трудностями в амурной сфере, но в дальнейшем это позволит исправить ошибки прошлого. Ближе к концу недели астрологи советуют Стрельцам сбавить обороты. В отношениях с людьми в целом возможны непредвиденные изменения. Избежать их поможет умение молчать.

Козерог

Венера подарит Козерогам ураган эмоций и бурю страстей. Астрологи советуют представителям этого созвездия не пренебрегать своим даром убеждения, красноречием и очарованием. В понедельник и четверг важно воспользоваться выгодным положением планет, чтобы добиться позитивных перемен в сфере отношений. Во многом Козерогам стать успешнее в амурных делах поможет правильное начало дня.

Водолей

Одиноким Водолеям пока не стоит заводить роман с нуля, так как челочек может не соответствовать ожиданиям и оказаться абсолютно не совместимым. При выборе второй половинки Водолеям лучше отдавать предпочтение самым верным Знакам Зодиака. На этой неделе Водолеи могут утратить способность трезво оценивать ситуацию. Именно поэтому астрологи советуют прислушиваться к советам близких людей и друзей.

Рыбы

У Рыб ожидается много важных и интересных встреч. К сожалению, не все люди будут позитивными и добрыми. Астрологи советуют представителям данного Знака помнить о способах определения людей, которые могут приносить лишь несчастья. Эмоциональность немного спадет, а вместе с ней уйдет недопонимание. Неожиданное развитие событий в любви принесет проблемы, но вместе с тем и возможность для перевода их на более высокий уровень.