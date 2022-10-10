Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 октября: как не упустить свое счастье

О том, как преуспеть в любви в это благоприятное время, подскажет любовный гороскоп.

Овен

Овнам на этой неделе желательно разобраться в собственных желаниях. Астрологи советуют сделать это как можно скорее, ведь позитивная энергетика ночных светил не будет оставаться таковой вечно. Тем же, кто пока в поисках любви, желательно перестать демонстрировать окружающим людям нетерпимость и нервозность. Нужно наполниться терпением.

Телец

Тельцов в любви ждут большие успехи. Всем, кто будет искать вторую половинку, придется потратить на это много сил и времени, но усилия того будут стоить. Специальная мантра поможет зарядиться энергией в случае истощения. Текущее положение планет указывает на то, что на этой неделе Тельцы смогут исполнить все заветные мечты, касающиеся любви. Не исключено, что целеустремленность и напористость приведут к большим успехам.

Близнецы

Если одиноких Близнецов посетят сомнения или беспокойство, это может стать причиной начала черной полосы в любви. Важно избавляться от неуверенности: астрологи сообщают, что впереди большие победы. Звезды и планеты помогут Близнецам выйти из токсичных отношений и обрести свободу. В целом эта неделя будет важной и судьбоносной.

Рак

Ракам очень будет везти в поисках любви. Перед тем. Как начинать отношения с новым человеком, лучше сначала проверить с ним любовную совместимость. Это поможет ракам не наделать ошибок. Раки, которые уже пребывают в отношениях, на этой неделе будут наслаждаться гармонией и спокойствием, так как партнер приложит все усилия для создания благоприятной атмосферы в отношениях.

Лев

Опасность ждет некоторых одиноких представителей данного Знака. Наблюдаются риски попасть под влияние обаятельной, но ненадежной натуры. Умение трезво оценивать ситуацию спасёт Львов от опрометчивых поступков и разочарования в будущем. Можно попробовать погадать на взаимность, чтобы проверить искренность человека, а также можно довериться шестому чувству, но только не следовать за ним слепо. Осторожность не помешает.

Дева

Девам необходимо превратить свой дом в место счастья и гармонии. Это поможет им понять, в каком направлении дальше нужно двигаться в любовной сфере. Неделя может ознаменоваться для Дев некой запутанностью в отношениях. Будет трудно принять верное решение, переключив внимание с чего-то плохого на позитив. Помешать прогрессу в развитии отношений может помешать чрезмерная мнительность этих людей.

Весы

Астрологи не исключают прихода любовных побед для Весов. Они смогут найти вторую половинку или перевести уже существующие отношения на новый уровень. Важно не провоцировать партнера. Умение общаться на спокойно и без криков — лучший навык для этой недели.

Скорпион

Скорпионам в любовной сфере важно будет уповать на силу слова. Это очень важное время, когда все сказанное может становиться явью, причем очень быстро. Это значит, что необходимо говорить больше приятных вещей окружающим людям, а также приятно отзываться о самих себе и о своей судьбе. Наиболее позитивные дни по любовному гороскопу — понедельник и среда.

Стрелец

Астрологи сообщают, что в эти семь дней Стрельцов может слегка раздражать и нервировать поведение любимого человека, но об этом лучше не говорить. В жизни одиноких представителей этого Знака произойдет нечто очень приятное. Произойдет знакомство, которое впоследствии положит начало роману, отношениям.

Козерог

Для того, чтобы в существующих отношениях или в процессе поиска любви Козерогам улыбалась удача, им необходимо избавиться от зависти, злости и обид. Ранее мы рассказывали, почему эти чувства опасны. В любовной сфере их негативное влияние будет особенно сильным, поэтому астрологи советуют переходить на светлую сторону. На этой неделе Козероги смогут держать отношения на своих плечах. Стабильная и сильная Венера им в этом поможет.

Водолей

Ночные светила прибавят Водолеям сил, а обстоятельства в личной жизни будут складываться наилучшим образом. Не рекомендуется форсировать события. Пусть все развивается спокойно. На фоне благоприятного аспекта Меркурия к Юпитеру в среду возможно появление приятных любовных перемен.

Рыбы

Рыбам нужно перестать думать о себе в негативном ключе, чтобы не спровоцировать появление самосглаза. Это может существенно подорвать уверенность в себе, что станет началом проблем в отношениях или причиной снижения самооценки. У спокойных и не сомневающихся в себе Рыб все будет получаться само собой. Их ждет большая удача и новые возможности. Для повышения притягательности можно попробовать обновить гардероб, сменить прическу.