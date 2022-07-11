Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 июля: кого ждет неожиданное счастье и всплеск эмоций

Успехи в личной жизни — это панацея от большинства невзгод для каждого из нас.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Овнам в любовных вопросах стоит почаще обращаться за помощью к интуиции. Внутренний голос не раз поможет им разобраться в проблемах и найти правильные ответы. Их уверенность в себе может стать помощником в защите от токсичных родственников. Неделя располагает к разрешению семейных разногласий, но только если Овны не будут идти напролом и абстрагироваться от чужого мнения. Дипломатичность — их лучший друг.

Телец

Тельцам нужно понимать, насколько они значимы для своих близких и второй половинки. Планеты и звезды могут принести Тельцам какие-то важные новости, которые поразят их до глубины души и помогут понять многие вещи. Не исключено, что одиноких людей этого Знака настигнут серьезные перемены в личной жизни. Возможны новые чувства, романтика, флирт. Начинается время высокой чувствительности и повышенной эмпатии.

Близнецы

Близнецам в любви и в дружбе могут начать откровенно лгать, поэтому важно почаще пользоваться гаданиями на ложь. Ждать на этой неделе каких-то судьбоносных событий не стоит. К счастью, проблемы обойдут Близнецов стороной. Впустить в жизнь позитив поможет романтика. Астрологи рекомендуют отвести душу и побыть наедине с партнером или в хорошей компании (если сердце представителей данного Знака пока свободно).

Рак

Для того, чтобы стать успешнее в любви, Ракам необходимо избавиться от обиды и энергетических якорей. Важно усиливать свою уверенность и энергетику. Это поможет им в поисках любви, да и в укреплении текущих отношений лишним точно не будет. Шанс начать новую жизнь велик как никогда. Получится избавиться от проблем, вырваться из рутины, сменить образ жизни. Все зависит от ситуации и конкретных целей.

Лев

Если настроиться на позитивный лад, неделя подарит Львам только счастливые перемены в любви и семейной жизни. Также в любовных и других успехах Львам помогут физические тренировки. Ранее мы рассказывали о том, чем можно заниматься для укрепления биополя. Одиноким Львам планеты помогут познакомиться с тем самым человеком, а семейным представителям Знака — вдохнуть новую страсть в отношения.

Дева

Любовь на этой неделе может настигнуть внезапно, когда ее совсем не ждешь. Подготовиться к этому будет невозможно. Поэтому астрологи советуют наслаждаться чувствами, романтикой, эмоциями. Нестандартный подход поможет удивить кого угодно.

Весы

У Весов может возникнуть неприятная ситуация, когда будет совершенно непонятно, есть у другого человека взаимные чувства, либо же их нет. Интуиция Весов будет немного ослаблена, поэтому верить ей точно не стоит, особенно в амурных делах. Весы могут попробовать пробудить свое очарование. Для этого нужна капелька радости и умение выглядеть сногсшибательно.

Скорпион

Негативное влияние Марса и Меркурия немного спадет, а значит, можно будет флиртовать, знакомиться, либо искать способы улучшения имеющихся отношений. Поиски нового партнера обещают быть успешными, но ночные светила сделают актуальными как хорошие, так и плохие черты характера Скорпионов. Окружающим будет сложнее с ними общаться. Вероятность того, что в любви настанет светлая полоса, имеется. Многие Скорпионы обретут душевную гармонию.

Стрелец

Все что необходимо Стрельцам для любовного успеха в период с 11 по 17 июля — это просто немного осознанности. Когда человек знает, чего хочет и к чему стремится, для него все становится максимально просто и понятно. В любви нельзя плыть по течению, иначе потом станет мучительно больно. Эта неделя подарит осознанным Стрельцам нечто важное: успешное знакомства, новую любовь, счастливые перемены, которые перевернут жизнь с ног на голову.

Козерог

Козероги своим упорством и силой воли на этой неделе смогут добиться практически любой цели. Ночные светила сделают Козерогов важными персонами в глазах окружающих. Куда бы они ни отправились, на них будут обращены восхищенные взоры. Важно отвечать позитивом на позитив и научиться принимать комплименты.

Водолей

Положение ночных светил располагает на этой неделе к решению назревших семейных проблем: это время, когда врожденный дар убеждения позволит Водолеям добиться своего. Всем, кто хочет быть успешными не только в любви, но и в делах, стоит активно пользоваться магией жестов. В личной жизни и любви может сложиться странная и запутанная ситуация. Астрологи советуют не обращать внимание на слухи.

Рыбы

Рыбам для пробуждения любовной удачи потребуется снять энергетические блоки, накопленные за долгое время. Сделать это можно посредством шести советов и методик. Сейчас наступает действительно важный момент в жизни этих людей: они смогут простить былые обиды, отпустить негативные эмоции. Пришла пора перестать оглядываться назад. Без этого невозможно будет стать счастливыми в отношениях.