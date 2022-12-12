Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря: как не потерять свое счастье

Помните, что ваши самые сокровенные мечты могут исполниться, но для этого порой мало одной лишь веры.

Овен

Люди могут быть мстительными на этой неделе, поэтому удивляться подобным поступкам точно не стоит. Астрологи советуют никому не переходить дорогу. Добиться расположения другого человека можно иными способами. Найти подход к лицам противоположного пола Овнам помогут практики, помогающие услышать внутренний голос. Интуиция станет главным помощником для Овнов в плане поисков счастья.

Телец

Уединение определенно пойдет Тельцам на пользу. Слишком частое общение с представителями противоположного пола и с людьми в целом может принести немало проблем. Даже в самой сплоченной семье у Тельцов с родственниками и домочадцами могут возникать ссоры и разногласия. Три обряда на примирение и любовь помогут сохранить домашний очаг и не рассориться в пух и прах окончательно.

Близнецы

Представителям данного Знака, скорее всего, захочется внести перемены в личную жизнь. Близнецам можно знакомиться с лицами противоположного пола, но видеть в каждом новом человеке потенциального партнера не стоит. Не исключено, что в жизни Близнецов появится человек, связанный с ними кармой. В уже созданных отношениях возможны некоторые неурядицы, ссоры. Микроклимат пары окажется нарушен. Принимать решения лучше максимально осторожно.

Рак

Сейчас совершенно точно не самое лучшее время для романтики и флирта. Одиноким Ракам стоит продолжать быть одинокими и сфокусированными на делах. Если уже имеющиеся отношения зашли в тупик, возможно, сейчас стоит немного отдохнуть друг от друга. Одинокие Раки окажутся в обществе приятных людей, но пока не нужно обращать на себя внимание противоположного пола и приглашать кого-то на свидание. Лучше все обдумать и проверить совместимость, пока не пришло время для активности.

Лев

Свои намерения Львам лучше пока держать при себе. В любви нужно быть осторожными и давать возможность делать первый шаг другому человеку. Львы, будучи одними из самых активных людей по Знаку Зодиака, порой слишком динамичны. За ними не угнаться обычному человеку, который действует размеренно, поэтому астрологи советуют немного притормозить и успокоиться.

Дева

Негативный Меркурий ослабит бдительность Дев. В этот период необходимо избегать знакомств в общественных местах, так как любой новый поклонник может оказаться неподходящим человеком. В середине недели у влюбленных Дев могут возникнуть конфликты и недопонимания со второй половинкой, но, сумев преодолеть этот сложный период, они смогут разгадать секрет счастливых отношений. Чтобы минимизировать вероятность ссор, важно сделать эмоциональную детоксикацию.

Весы

Весам потребуется сильный амулет на защиту, поскольку на этой неделе возможны неприятные ситуации, ссоры. , встречи с токсичными людьми. В течении этой недели у Весов могут возникать разногласия с партнером. Ситуацию частично сгладит максимум потока Геминиды. Астрологи советуют научиться управлять своими эмоциями и идти на уступки, так как сдержанность и терпение всегда лучше, чем агрессия и неуступчивость. Одиноким Весам пока лучше не назначать свидания.

Скорпион

Скорпионы, будучи одними из самых справедливых людей по Знаку Зодиака, смогут здраво оценить любую сложившуюся ситуацию. На этой неделе важно быть самими собой. Люди будут тянуться к Скорпионам. Представители данного Знака окунутся в атмосферу веселья, несмотря на предпраздничную суету и дела. Друзья и родственники помогут им забыть личных проблемах. Вторая половинка потребует внимания, так что важно расставить приоритеты правильно.

Стрелец

На этой неделе нужно чаще прислушиваться к подсказкам внутреннего голоса, который поможет одиноким Стрельцам обрести настоящую любовь. Единственный большой минус этой недели — повышенная вероятность встретить нечестного человека. Тем, кто уже находится в отношениях, астрологи советуют провести это время в компании любимого человека.

Козерог

В грядущие семь дней Козерогам необходимо наладить контакт с партнером. Вероятно, за долгое время могло накопилось много претензий ко второй половинке, так что лучше разобраться с этим прямо сейчас, дабы не спровоцировать конфликт позднее. Одиноких Козерогов ожидает успех на любовном фронте. Для того, чтобы быть привлекательнее, важно заниматься укреплением своего биополя.

Водолей

Водолеям в период с 12 по 18 декабря звезды и планеты помогут забыть человека, с которым уже произошло расставание. Тем, кто сейчас в отношениях, важно поменьше уповать на интуицию. Многие Водолеи заподозрят, что любимый человек пытается что-то скрыть. Возможно, подозрения окажутся не беспочвенными, но лучше не спешить с претензиями.

Рыбы

Одиноким Рыбам, вероятно, захочется больше любви и романтики. Чтобы привлечь внимание противоположного пола, можно внести перемены в свой образ. На этой неделе нужно быть осторожнее во время общения. Если будет много стрессовых ситуаций, лучше воспользоваться методиками снятия стресса, чтобы не срываться на окружающих. У одиноких Рыб появится тайный поклонник, который пока что захочет скрыть свои чувства.