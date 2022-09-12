Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября: кого ждут расставания, а кого — новые чувства

Планеты и звезды разожгут страсть и чувства. На этой неделе представители многих Знаков Зодиака смогут избавиться от одиночества.

Овен

Овны смогут найти вторую половинку. В этом плане им будет везти на порядок чаще. Сейчас важно прислушиваться к себе и определиться с дальнейшими целями в любви — брак, семья или пока небольшая пауза. На этой неделе романтические отношения вряд ли окажутся под ударом, но терять бдительность Овнам точно не стоит.

Телец

Тельцам важно соблюдать осторожность во всем. Позитивное настроение и желание достичь успехов в амурных делах помогут поднять настроение, но не нужно идти на все ради счастья. В пятницу и воскресенье эти люди ощутят поддержку позитивных аспектов планет, что позволит им найти личное счастье.

Близнецы

Близнецам нужно четко ставить цели в любви, чтобы спонтанные «метания» не привели их в тупик. Романтические отношения на этой неделе принесут массу позитивных эмоций, а значит, одинокие сердца смогут начать новый этап жизни и встретить долгожданную любовь.

Рак

Ракам в отношениях лучше прислушиваться к потребностям второй половинки, чтобы исключить недопонимание и нарастание напряжения. Тем же, кто находится в поисках, астрологи рекомендуют привлекать силу стихии Воды. Это полезно не только для энергетики, любовных успехов и удачи, но и для здоровья.

Лев

Меркурий, который стал ретроградным на той неделе, может насолить Львам в понедельник и вторник. В любовной и деловой сфере возможны срывы планов. Не нужно удивляться, если свидания придется перенести.

Дева

На этой неделе астрологи рекомендуют Девам поработать над своей самооценкой, чтобы исключить проблемы в личной жизни. Людям этого Знака стоит обратить внимание на защиту от негатива, чтобы никто не смог «пробить» их природную защиту и разрушить биополе. Избежать неудач в личной жизни поможет внутренний настрой на успех и желание попрощаться с одиночеством.

Весы

На этой неделе рецепт счастья для Весов будет довольно прост: наслаждаться взаимными чувствами и хранить любовь в тайне от окружающих и возможных завистников. Не нужно рассказывать всем вокруг о том, что происходит в данный момент в личной жизни. Чтобы найти любовь или укрепить существующие отношения, астрологи советуют почаще себя хвалить. Весам нужны добрые слова, улыбки и тепло.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам не стоит рассказывать окружению об успехах на личном фронте, чтобы исключить проблемы. Чрезмерная открытость может спутать планы, а значит, Скорпионам нужно вспомнить о том, что любовь любит тишину. Близкие отношения с партнерами существенно укрепятся, новые знакомства пройдут успешно, если гнать прочь грустные мысли. Это время Скорпионов.

Стрелец

Стрельцы, будучи одними из самых мудрых Знаков Зодиака, знают людей от корки до корки. Общение и любовь — это их сфера жизни. Звезды и планеты не против того, чтобы Стрельцы нашли новую вторую половинку. Это будет очень успешное время для перевода отношений на новый уровень. Сейчас не стоит ограничивать себя в желаниях и эмоциях, которые помогут достичь желаемого. Звезды поспособствуют созданию крепких союзов.

Козерог

Тем, кто уже нашел пару, стоит провести время вместе, чтобы укрепить любовь. Это идеальное время для знакомств и проявления инициативы. Козерогам может очень сильно повезти, ведь многим представителям Знака не нужно будет делать для встречи приятного человека ровным счетом ничего.

Водолей

Водолеям удастся насладиться романтикой на этой неделе. Большие успехи в поисках любви ждут тех, кто проявит выдержку и перестанет «бежать впереди паровоза». Созидательные планеты с 12 по 18 сентября помогут этим людям найти личное счастье. Это одни из самых выносливых и стойких людей по Знаку Зодиака, поэтому любые невзгоды они преодолеют без особого труда. Внимание к мелочам позволит приблизиться к успеху.

Рыбы

Рыбам нужны перемены в жизни, в том числе и в амурной сфере. Доказательством тому могут служить особые знаки Вселенной. Рыбам удастся наладить личную жизнь, если они перестанут идти на поводу сиюминутных желаний и поставят перед собой четкую цель. Начало и конец недели, по мнению астрологов, будут идеальны для романтических отношений, встреч, флирта и знакомств.