Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября: кого ждут ссоры и расставания

Чтобы узнать, какие события ожидают вас в ближайшем будущем в амурной сфере, обратитесь за помощью к нашему еженедельному любовному гороскопу.

Овен

С 14 по 20 ноября одиноким Овнам необходимо будет почаще посещать общественные места вместе с друзьями. Гороскоп сулит знакомство с противоположным полом в первые два дня недели. Оно может положить начало новым отношениям. Влюбленным Овнам удастся выявить главную проблему в отношениях и найти способ ее решения.

Телец

Астрологи советуют как можно скорее искоренить причину конфликтов и разногласий в отношениях, иначе уже совсем скоро любовный союз окажется под ударом. Также эксперты советуют избегать общения с токсичными людьми. Тельцам нужно научиться распознавать энергетических вампиров, чтобы не попасть к ним на прицел. В грядущие семь дней семейным Тельцам лучше сконцентрировать внимание на близких людях.

Близнецы

У Семейных Близнецов в доме будет царить спокойствие, любовь и понимание. Чтобы укрепить семейное благополучие, в конце недели можно пригласить в гости родственников своей второй половинки. Близнецы, которые находятся в поисках любви, смогут завести знакомство с привлекательным человеком. Усилить притягательность им поможет правильное питание. Ранее мы рассказывали о продуктах, повышающих энергетику. Главное сейчас — не торопить события.

Рак

Ракам желательно немного расширить личное пространство. Это может не понравиться любимому человеку, но важно доходчиво и спокойно объяснить ему, что иногда нам нужно отдыхать и бывать наедине с собой. Одинокие люди данного Знака могут влюбиться быстро и надолго. Это связано с тем, что Рак — кардинальный Знак Зодиака. Такова суть этих людей, и под действием планет она раскроется на максимум.

Лев

Львам, которые находятся в отношениях и имеют некоторые проблемы в общении с партнером, стоит откровенно поговорить. Прежде чем вывести вторую половинку на такой разговор, необходимо обратить внимание на её настроение, иначе попытка мирно уладить проблемы обернется расставанием. Если искать любовь в период с 14 по 20 ноября, то среди самых верных Знаков Зодиака.

Дева

Девам-одиночкам важно завести новые знакомства, причем не обязательно делать это в живую — можно использовать для этого социальные сети. Есть шанс, что именно таким способом представители этого созвездия смогут найти свою любовь. В реальном общении стоит опасаться эмоциональных вампиров.

Весы

На этой неделе Весы могут быть слишком погружены в работу и домашние дела, из-за чего у них совсем не останется времени на личную жизнь. Чтобы избежать ссор с любимым человеком, необходимо правильно планировать свое время и периодически оказывать ему знаки внимания. Одиноким представителям этого Знака необходимо больше знакомиться и общаться.

Скорпион

Противостоять невзгодам в любви Скорпионам поможет улыбка, оптимизм и доброта. Ослабленное влияние Венеры с 16 числа может пагубно отразиться на личной сфере этих людей. Планета попытается зародить недоверие к партнеру, но Меркурий частично это исправит уже на следующий день. Одиноким Скорпионам необходимо принять свое одиночество и насладиться свободой.

Стрелец

Стрельцам, вероятно, не стоит слишком много времени проводить наедине с собой, так как сейчас хорошее время для поиска любви. Женатые или замужние представители этого Знака должны чуть больше времени проводить с партнером, чтобы укрепить отношения и обновить чувства.

Козерог

Одиноким Козерогам астрологи советуют посещать светские мероприятия и заводить новые знакомства. Вероятно, именно на этой неделе кто-то сможет завоевать их сердце. Слова могут сильно ранить, поэтому лучше говорить второй половинке что-то приятное, либо не говорить ничего вовсе.

Водолей

Водолеям важно поднимать самооценку и заботить о своей красоте и привлекательности. Нужно выглядеть на пять с плюсом. Для этого стоит добавить в образ больше ярких цветов, а также воспользоваться помощью народных рецептов красоты. Вероятно, в начале недели захочется получить больше внимания со стороны противоположного пола. Одинокие представители этого созвездия смогут без труда получить желаемое благодаря природному обаянию.

Рыбы

Рыбам. Которые находятся в отношениях, ни в коем случае не стоит устраивать скандалов, каким бы веским не был повод. Особенно важно это для Рыб, которые находятся в отношениях с представителями Знаков Зодиака, не прощающих обиды. У одиноких Рыб появится шанс завязать серьезные отношения. Те, кто еще находятся в поисках второй половинки, смогут встретить человека, который окажется неплохой кандидатурой.