Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 октября: как не упустить свое счастье знакам Зодиака

Преуспеть в амурных делах вам поможет любовный прогноз астрологов.

Овен

Всю неделю Овнам будет благоволить фортуна в любовных делах. Даже на выходных они смогут преуспеть в амурных делах. Можно отправиться с любимым человеком в романтическое путешествие, либо заняться совместными делами.

Телец

Астрологи советуют Тельцам для начала разобраться в собственных желаниях, чтобы найти точку опоры и не допустить появления проблем в отношениях, не разочароваться в партнере. Всем, кто уже состоит в отношениях, вторые половинки помогут найти пути решения кармических задач. Это очень важное, хоть и непростое время, в которое Тельцам важно слушать вторую половинку и принимать советы близких людей.

Близнецы

Неделя будет сложной для Близнецов, особенно ее окончание. Из-за Венеры может резко появиться много проблем и преград в любовной сфере. Чтобы избавиться от неприятностей, можно воспользоваться сильным ритуалом на удачу. Эта неделя — важный момент в жизни Близнецов. События этого периода окажут прямое воздействие на сферу любви в конце 2022 и в начале 2023 года.

Рак

Ракам временно стоит приостановить активность в сфере любви. Желательно использовать этот период для новых знакомств, и повышения самооценки. Всем, кто находится в отношениях, нужно заняться стратегическим планированием. Предложение руки и сердца и любовные признания пока лучше отложить.

Лев

Представители этого Знака отлично проведут начало недели, получая разнообразные подарки от судьбы, так как звезды все еще будут повышать их вибрации. Однако, 22 и 23 числа ситуация может резко измениться в противоположную сторону. Из-за перехода Венеры в Знак Скорпиона воскресенье лучше провести в уединении. Астрологи советуют попробовать осуществить все то, о чем Львы мечтают в данный момент. Начиная с субботы лучше уйти в тень.

Дева

Единственное, что может испортить эту неделю Девам — нерешенные семейные конфликты и необоснованная ревность. Начало недели будет богатым на приятные события в личной жизни, но ближе к выходным лучше закрыться в зоне комфорта и как следует отдохнуть от общения. Насладившись уединением, бездельем и релаксацией. Нужно быть осторожными с выражением своих чувств, дабы не спровоцировать ссору.

Весы

Весам для того, чтобы в отношениях все было хорошо и спокойно, важно научиться снимать стресс, пользуясь советами астрологов. Недели в работе и делах будет напряженной, но нельзя, чтобы рабочие проблемы влияли на любовь. Начинается подготовительная неделя, которая станет первым этапом начала периода глобальных и не самых приятных перемен, намеченных на конце недели.

Скорпион

Скорпионов очень активное время в плане любви. Тем не менее, лучше быть чуточку осторожнее в общении с людьми в целом. Многим Скорпионам удастся реализовать свои желания в совместной жизни. Одиноким представителям Знака можно попробовать найти вторую половинку, но лучше делать это в интернете.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам быть осторожнее в общении с любимым человеком: не стоит с ним ругаться. Желательно воздержаться от критики в его адрес и в адрес родственников, друзей. Если получится найти новую любовь, лучше не торопиться с решениями и сначала оценить совместимость с этим человеком. Сейчас нельзя поддаваться эмоциям и страсти. Важно включать голову в нужны момент.

Козерог

Козерогам для поддержания хорошего настроения и формирования повышенной притягательности важно правильно подбирать одежду и образ. Например, очень важно выбирать одежду правильного цвета. Ранее мы рассказывали про энергетику цветов, так что Козероги смогут выбрать те оттенки, которые отлично смогут сочетаться с их текущими планами и целями в любви и в других сферах.

Водолей

На этой неделе Водолеев могут посетить мысли о проблемах в отношениях и сомнения в выбранном ими партнере. Не стоит сердиться на себя или. Что еще хуже, ругать судьбу. Самоанализ — это хорошо, если только не уходить в негатив. Чтобы не заблудиться в себе и избавиться от лишнего беспокойства, желательно окружить себя близкими людьми и начать прислушиваться к их советам.

Рыбы

Многим Рыбам удастся найти вторую половинку, но не без помощи близких и друзей. Они же спасут Рыб от неприятных людей и дадут им силу, энергию. Придется быть активнее обычного, научиться быстрее реагировать и стать чуточку смелей. В конце недели лучше научиться довольствоваться тем, что есть, не пытаясь изменить судьбу.