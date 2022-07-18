Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 июля: кого ждет крах иллюзий

Звезды и планеты помогут нам с вами бороться за любовь на этой неделе. Планеты и звезды в идеальном положении. Это говорит о том, что нас с вами ждет много положительных эмоций и счастья.

Овен

Венера перешла в Знак Рака, а это значит, что сейчас следует повысить активность и провести эту неделю вдали от скучных разговоров, бытовых будней.

Об этом пишет Слова и фразы.

Нужно больше общаться с семьей. Можно устроить себе и близким небольшой праздник. Пришло время обратить внимание на своего любимого человека и близких людей. Они будут источником силы.

Телец

Сближение с родственниками подарит Тельцам удачу и счастье. Пришло время, когда не стоит проводить слишком много времени в уединении. Также это идеальное время для завершения токсичных отношений. Можно знакомиться, путешествовать, активно общаться с противоположным полом. Это будет радовать людей данного Знака больше всего.

Близнецы

Близнецам астрологи настоятельно рекомендуют как можно реже общаться с представителями агрессивных Знаков Зодиака. Такие люди будут вгонять Близнецов в тоску, раздражать, ухудшать их настроение. Если Близнецы давно хотели что-то поменять в своей жизни и своих отношениях, то смело могут воспользоваться текущим положением звезд и совершить пару-тройку судьбоносных поступков.

Рак

Активные планеты и звезды прибавят сил людям этого Знака. Астрологи советуют визуализировать свои мечты о прекрасных отношениях, партнере или большой семье. В будущем это с большей вероятностью станут реальностью. Это поможет снимать напряжение, полученно на работе.

Лев

Львам в период с 18 по 24 июля, вероятно, удастся познакомиться с множеством новых людей. Это будут не только романтические знакомства, но и деловые. Львам сейчас важно следить за подсказками судьбы и интуиции. Сама судьба сведет Львов с нужными людьми или натолкнет на правильные мысли. Во всем происходящем нужно искать тайный смысл.

Дева

Положение планет и звезд крайне благотворно скажется на отношениях Дев. Холодность и отчужденность в отношениях сойдет на нет, а ей на смену придет взаимопонимание. Также можно устроить время совместного отдыха со второй половинкой или семьей в целом. Ночные светила сделают актуальными самые лучшие черты характера Дев. Это их время, их черёд выходить на сцену и строить жизнь так, как хочется.

Весы

Весы, относящиеся к самым влюбчивым Знакам Зодиака, на этой неделе могут потерять голову, и причем не раз. С одной стороны, это будет отвлекать, а с другой — это станет отличным поводом для романтики, свиданий, активности. Всем, кто в отношениях, астрологи советуют на этой неделе позаботиться о своем партнере: не нагружать его своими проблемами, внимательно слушать, радовать чем-то приятным.

Скорпион

Скорпионы, у которых давно не было успехов в любви, могут подумать, что на них наслали порчу, либо кто-то их сглазил. Это не так, ведь ближайшие недели проходили под воздействием негативного настроения звезд. Теперь же всё изменилось. Скорпионы будут в ударе. Их харизма и обаяние взлетят до небес. Их можно назвать одними из самых удачливых Знаков в любовной сфере в период с 18 по 24 июля.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе удастся улучшить отношения со второй половинкой и с родственниками. В этом им помогут не только звезды, но и специальные шепотки, обряды и талисманы. Подавленность уйдет, а на смену плохому настроению придет оптимизм и счастье. На этой неделе можно назначать важные встречи, романтические свидания. Можно признаваться в любви. Одиноким Стрельцам стоит подготовиться к появлению в жизни нового человека.

Козерог

Главным виновником счастья для Козерогов будет Меркурия. Он принесет много перемен, и быть может, даже любовь. Главное сейчас — оставаться энергичными. Их стоит избегать, так как очень важным аспектом счастья будет активность и смена обстановки. Время можно посвятить творчеству. Так получится сохранить гармонию в своей душе.

Водолей

Порой некоторые люди раздражают нас безо всякой причины. Водолеи могут встретиться с этим чувством в ближайшие семь дней. Главное — не говорить об этом никому напрямую, иначе можно будет настроить людей против себя. Меркурий во Льве настроит Водолеев на укрепление отношений, предложив для этого нестандартные способы. Несмотря на кипучую энергию, желательно действовать мягко.

Рыбы

Одинокие Рыбы смогут побороть ощущение дискомфорта в присутствии противоположного пола. У них появится уверенность в себе, что тут же почувствуют окружающие. Венера активна, значит в любви на первый план выйдет смелость. Спешить с решениями пока не стоит. Важно как следует обдумать все свои шаги и желания.