Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря: рецепты счастья для всех знаков Зодиака

В этом вам помогут рекомендации астрологов, которые вы сможете найти в нашем еженедельном любовном гороскопе.

Овен

Грядущая неделя станет удачной для поиска второй половинки. В это время необходимо проводить дни с противоположенным полом, но не стоит сразу дарить каждому встречному свое сердце. Несмотря на то что новые знакомые Овнов могут быть очень обаятельными, не стоит доверять им, так как первое впечатление бывает обманчивым. Желательно строить любовь и дружбу только с представителями самых ответственных и надежных Знаков Зодиака.

Телец

Из-за негативного влияния Луны и слабости Солнца 21 декабря у семейных Тельцов могут возникнуть конфликты со второй половинкой. Не стоит идти на уступки, если в словах любимого человека нет ни капли правды. В этом случае лучше позволить любимому человеку самому осознать свою неправоту, но ни в коем случае для этого не нужно продолжать ссору. В целом в общении сейчас лучше тянуться к людям со светлой аурой. Так будет лучше для настроения.

Близнецы

Благодаря поддержке Юпитера, на этой неделе Близнецы смогут завести знакомство с противоположным полом, используя свое обаяние и положительные качества характера. Людям этого Знака нужно очень осторожно подходить к вопросам выбора второй половинки. Если наклевывается начало новых отношений, лучше сначала проверить при помощи нумерологического расчета потенциальный успех и продолжительность союза.

Рак

Во время общения со второй половинкой, противоположным полом и людьми в целом не нужно быть слишком навязчивыми. В таком случае потенциальный партнер вряд ли пожелает продолжить знакомство и сближение. Семейным Ракам необходимо погрузиться в атмосферу домашнего уюта и провести время с любимым человеком, подготавливая вместе жилище к новогодним праздникам. Также это очень благоприятное время для избавления от зависти и злости.

Лев

Вместо посещения общественных мест Львам можно попробовать устроить свидание со второй половинкой дома. В конце уходящего года эти люди могут погрузиться в воспоминания о прошлых отношениях. Вероятно, они возникнут из-за случайной встречи с бывшим партнером. Лучше отбросить прочь ностальгию, так как от нее нет никакого прока. Еще Львов в период с 19 по 25 декабря некоторые люди могут раздражать безо всякой причины.

Дева

Одиноким Девам стоить дать второй шанс бывшем спутнику жизни. А вот тем, кто сейчас состоит в отношениях, лучше хорошо подумать, прежде чем принимать важные решения. Очень важно научиться управлять свои гневом, поскольку ругать и ссоры могут стать причиной разрыва отношений. Неделя станет удачной для одиноких Дев, так как им с высокой вероятностью удастся завести знакомство с весьма приятным продолжением.

Весы

Весам тоже удастся найти новую любовь. Новый роман позволит им абстрагироваться от рабочих и домашних дел и поможет полностью погрузиться в романтическую атмосферу. По этой причине полезно будет создавать отношения с представителями самых романтичных Знаков Зодиака. Влюбленным и семейным Весам следует завести разговор о совместном будущем, постараться спланировать дела на будущий год. Если есть проблемы в паре, отношения могут распасться.

Скорпион

Скорпионам стоит остерегаться сплетен и вранья. На этой неделе вокруг них будет этого навалом, так что придется полагаться на свою мудрость и интуицию при оценке новых возможностей в любви. В этот период партнеру Скорпионов может понадобиться поддержка, поэтому представителям данного Знака стоит уделить больше времени своей второй половинке. Необходимо оказывать знаки внимания, Дарить тепло и любовь. В будущем все это к ним вернется сторицей.

Стрелец

На этой неделе у одиноких Стрельцов может появиться тайный поклонник, однако узнать о его чувствах предстоит еще не скоро. Представителей этого Огненного Знака также могут ожидать новые деловые знакомства. Узнать о деловой совместимости им поможет нумерологический расчет. Всем, кто находится в отношениях, не стоит бояться открыто говорить о своих чувствах и намерениях. Это поможет укрепить любовь.

Козерог

Вероятно, влюбленный в Козерогов человек уже находится рядом, просто пока что ему сложно поделиться своими чувствами, однако уже скоро ему станет сложно скрывать свою влюбленность. Козерогам стоит быть внимательнее, чтобы распознать тайного поклонника. Пускать на самотек амурные дела сейчас лучше не стоит, так что всем тем, кто хочет научиться формировать события своей любовной жизни, можно ознакомиться с важными хитростями.

Водолей

На этой неделе у Водолеев могут возникнуть мысли о разрыве текущих отношений. Да. Иногда нам всем может казаться, что никакие усилия не помогут спасти любовь, но сейчас это сделать достаточно просто — нужно попробовать внести разнообразие в совместную жизнь. Тем Водолеям, которые пока в поисках любви, важно показать окружающим свои самые главные зодиакальные достоинства. Они обязательно заметят сильные стороны этих людей.

Рыбы

В этот период необходимо вновь напомнить партнеру о своих чувствах, устроив романтическое свидание. А вот одиноким Рыбам лучше отложить любовные поиски, так как вероятность положительного результата очень мала. Настало время просто сказать себе «стоп» и отдохнуть. На этой неделе потребуется много энергии, чтобы решить личные проблемы, так что лучше не утопать в переживаниях о нереализованных чувствах и несчастной любви.