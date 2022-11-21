Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября: кого ждут новые встречи и приключения

Рекомендации астрологов помогут вам обрести любовь или найти общий язык с партнером в эти семь ярких дней.

Овен

Представителям данного Знака, вероятно, захочется внести перемены в личную жизнь. Виною этому могут стать ссоры с партнером, которые часто нарушают баланс пары.

Об этом пишет Слова и фразы.

Прежде чем принять какое-либо решение, необходимо взвесить все «за» и «против». Если отношения зашли в тупик, возможно, сейчас партнерам стоит немного отдохнуть друг от друга. Это исправит положение.

Телец

Одинокие Тельцы окажутся в обществе приятных людей, где им удастся обратить на себя внимание противоположного пола и даже получить приглашение на свидание. Соединение Венеры и Меркурия в понедельник ослабит бдительность Тельцов. В этот день необходимо сфокусироваться на работе.

Близнецы

Знакомства в общественных местах будут очень полезными, так как любой новый поклонник может оказаться подходящим для отношений человеком. В середине недели у влюбленных Близнецов могут возникнуть легкие конфликты и недопонимания, но с высокой вероятностью они все преодолеют, чем сумеют укрепить отношения.

Рак

Ракам, которые только недавно нашли отношения или найдут человека в период с 21 по 27 ноября, стоит провести нумерологический расчет, чтобы узнать, есть ли будущее у таких отношений. Дело в том, что сейчас первые ощущения могут быть слишком позитивными, а также далекими от истины. Влюбленные Раки могут потерять голову и построить любовь с тем человеком, который кармически и энергетически им попросту не подходит.

Лев

У Львов любовное счастье и удача совсем рядом. В течении недели у этих людей станет гораздо реже возникать желание поспорить с партнером, навязать свое мнение. Это хорошо скажется на общем настроении в паре. Звезды и планеты помогут Львам научиться управлять своими эмоциями и идти на уступки. Сдержанность и терпение укрепят любовный союз. Одиноким Львам можно смело назначать свидания и знакомиться.

Дева

Во время свиданий с поклонником может возникнуть неприятная ситуация, после которой представителям этого Знака больше не захочется продолжать отношения с текущим спутником. Тут важно прислушаться к внутреннему голосу и постараться найти кого-то другого. Если очень хочется найти вторую половинку по вкусу, в этом Девам поможет сила самовнушения. Нужно просто верить, что где-то там есть человек, который сможет подарить счастье.

Весы

Весам для успехов в любви на этой неделе понадобится крепкое здоровье и сильная энергетика. В этом плане полезными окажутся согревающие напитки, о которых мы рассказывали ранее. Весов ожидает множество приятных эмоций и хорошее настроение, особенно в выходные дни. Общение со второй половинкой и близкими поможет забыть о личных проблемах. Вторая половинка подарит Весам свое внимание и любовь.

Скорпион

Скорпионам захочется больше внимания, но в приоритете у второй половинки окажется работа или дела, но не стоит обижаться на это. Важно, наоборот, предложить свою помощь. На этой неделе одиноким Скорпионам нужно чаще прислушиваться у интуиции. Уверенность в себе и умение проявлять инициативу станут лучшим оружием в борьбе за любовь и внимание противоположного пола. Перед началом новых отношений лучше заранее проверять совместимость.

Стрелец

Астрологи советуют провести эти семь дней в компании любимого человека. Стрельцам сейчас необходимо наладить контакт с партнером и подарить ему свое внимание. Вероятно, за долгое время могло накопиться много претензий друг к другу. В деловом общении можно воспользоваться секретами управления людьми. Они помогут Стрельцам проявлять свои лидерские качества и завоевывать доверие в разы быстрее.

Козерог

Сейчас идеальное время для того, чтобы побыть рядом с друзьями, родственниками и второй половинкой. Одиноких Козерогов пока не ждет успех на любовном фронте. Тем не менее, можно завести новых знакомств в социальных сетях. Дистанционное общение в интернете — лучший способ узнать кого-то без потери личного времени.

Водолей

Водолеям стоит в первый день недели защитить свою ауру от негатива, поскольку соединение Венеры и Меркурия может вызвать очень сильный шквал негатива в их сторону со стороны окружающих. Водолеям может показаться, что любимый человек пытается от них что-то скрыть. Возможно, подозрения не беспочвенны, но лучше пока не выяснять отношения и не сыпать претензиями. Чтобы привлечь внимание противоположного пола, придется внести перемены в свой образ.

Рыбы

Звезды и планеты очень хотят, чтобы Рыбы научились отпускать прошлое. Ранее мы рассказывали, почему это так важно. На этой неделе Рыбам нужно быть осторожнее во время общения с партнером. Лучше не обострять отношения и сосредоточиться на делах. У одиноких людей этого Знака Зодиака появится тайный поклонник, который пока что захочет оставить свои чувства в секрете. Однако уже скоро Рыбы заметят то, что от них хотят скрыть.