Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 октября: кто рискует потерять свое счастье

Счастье в личной жизни во многом зависит от влияния планет. Узнав о том, как звезды повлияют на нас в конце октября, вы сможете избежать проблем, укрепить отношения и преуспеть в амурной сфере.

Овен

Овны могут попробовать познакомиться с кем-нибудь, но при этом астрологи советуют помнить, что заявлять о себе и своих чувствах нужно мягко, без лишнего упорства: в любви сейчас стоит быть — ненавязчивыми.

Об этом пишет Слова и фразы.

Конец недели отметится ссорами в семье. Также возможны измены, что крайне неприятно.

Телец

К активности в любви Тельцов призовет влияние Сатурна, который в понедельник избавится от ретроградности. Тем, кто находится в поисках отношений, стоит быть чуточку ярче, смелее. Можно флиртовать, а также говорить открыто о своих чувствах со второй половинкой. Но при этом Венера, которая сильно ослабла на той неделе, даст о себе знать.

Близнецы

Ночные светила потребуют от Близнецов эмоциональной стабильности и осмотрительности в любовных вопросах. Тревожность, вызванная началом коридора затмений во вторник, может стать причиной больших проблем. Астрологические течения подтолкнут Близнецов в конце недели к уединению. Резкая смена энергетики может вызвать мелкие неприятности в любви- например, недопонимание.

Рак

Любимый человек может не соглашаться с желаниями и мнением Рака. Астрологи рекомендуют учитывать это и не гнуть свою линию в спорных ситуациях. Одиноким Ракам желательно не заходить во флирте слишком далеко. В противном случае можно спугнуть нового кандидата на роль второй половинки.

Лев

Львы, будучи самым самовлюбленным Знаком Зодиака, могут сильно подпортить себе жизнь. На этой неделе самыми успешными в любви будут те Львы, которые смогут посвятить часть времени своим близким. Важно оставаться внимательными к чужим чувствам и желаниям. Это гарантирует им стабильность. А если удастся добавить к этому искренность и доброту, то им удастся не только сохранить, но и укрепить любовь.

Дева

Звезды советуют Девам меньше думать и больше действовать. Сейчас есть шанс встретить настоящую любовь среди знакомых. Этим людям следует проявлять больше самостоятельности в амурной сфере. Дева — мутабельный Знак Зодиака, поэтому у этих людей будет возможность максимально креативно подойти к решению любых проблем. События этой недели заставят Дев иначе посмотреть на свои отношения с партнером.

Весы

Не исключено, что перемены в настроении звезд повлекут за собой большие изменения в любовной жизни Весов. По гороскопу эта неделя будет очень насыщенной и полной различных событий, причем преимущественно не самых приятных. Весы, подавшись тенденциям, навеянным Венерой и затмением, рискуют забросить начатые отношения и устремить взор в другую сторону.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам найти время на то, чтобы вторая половинка не оставалась без внимания. Одиноким Скорпионам желательно отнестись к своему одиночеству с долей юмора и попытать свое счастье в другое время: отношения, начатые в период с 24 по 30 число, могут оказаться недолговечными.

Стрелец

Стрельцам важно расслабляться и вовремя успокаивать нервы. В этом им помогут аудиопрактики со звуками природы. Они будут эффективнее медитаций, потому что не требуют фокусировки и опыта. Спокойствие и отсутствие нервов сделает Стрельцов более привлекательными для противоположного пола. Неделя пройдет прекрасно, если помнить одну вещь: не стоит спорить с любимым человеком, особенно по мелочам.

Козерог

Одиноким Козерогам астрологи советуют чаще бывать в обществе, среди людей: там, по их мнению, можно завести весьма перспективное знакомство, которое перерастет в нечто большее, но не сейчас, а чуть позднее. Важно набраться терпения. Спешка в любви в такое неблагоприятное время попросту недопустима. Тем, кто находится в отношениях, нужно проявлять больше щедрости, даря любимому человеку внимание и уделяя ему время.

Водолей

Для Водолеев неделя с 24 по 30 число может оказаться очень сложной в плане любви. Тем не менее, благоприятные перемены возможны. Для этих людей может стать проблемой выражение своих мыслей, желаний и просьб. Слабость Венеры может вызвать проблемы с пониманием, а также повысить риск ссор с любимым человеком, родственниками, друзьями.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам всячески избегать конфликтов и выяснения отношений с партнером, а также воздержаться от преждевременных оценок и выводов. Поиски отношений лучше отложить, так как харизма Рыб будет под угрозой, особенно в последние три дня недели, которые будут крайне неблагоприятными.