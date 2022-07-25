Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 июля: как не потерять свое счастье

В любовном гороскопе каждый найдет для себя полезные рекомендации, которые помогут провести неделю удачно, а также привлечь в жизнь истинную любовь и удачу.

Рекомендации астрологов подскажут Знакам Зодиака, что ждет их на личном фронте в эти семь дней.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Эксперты рекомендуют Овнам соблюдать осторожность в общении с противоположным полом. Также важно следить за словами в общении с близкими, чтобы ненароком не обидеть их. Также резкими высказываниями можно отпугнуть потенциальных спутников жизни. Еще Юпитер высветит самые главные уязвимые точки Овнов, так что этим людям нужно смотреть в оба и не рисковать зря своей репутацией, так как восстановить ее будет весьма непросто.

Телец

Тельцам на этой неделе нужно будет как-то привлечь благоприятную энергетику, которую заберет Юпитер. Сделать это можно посредством правильного выбора цветовой гаммы в одежде. Определиться с цветом удачи Тельцам поможет простой нумерологический расчет по дню рождения. Тельцам сейчас важно помнить о том, что потакание эмоциям не всегда оборачивается успехом. Эмоции важно держать под контролем, чтобы исключить неприятности в любви.

Близнецы

Близнецы входят в число самых ярких Знаков Зодиака, в которых легко влюбиться. На этой неделе люди будут более осторожным ив проявлении чувств, поэтому ждать восторженных возгласов в свой адрес Близнецам не стоит. Скорее, наоборот, люди станут чаще сыпать замечаниями и критикой. Семейным Близнецам необходимо уступать партнерам, чтобы не провоцировать конфликты.

Рак

Влияние Венеры все еще позитивно, однако, вся ее энергетика уйдет на противоборство с ретро-Юпитером. На этой неделе рекомендуется умерить пыл и не браться за то, что не по силам. Семейным Ракам важно не переоценивать себя, ровно как и тем, кто находится в поисках. Сейчас лучше не зацикливаться на поиске партнера, чтобы не отчаиваться в случае отрицательного результата. Можно попробовать извлечь пользу из одиночества.

Лев

Львам, находящимся в поисках любви, не стоит торопиться. Важно бороться с завышенными ожиданиями. Все произойдет тогда, когда должно. Нужно лишь научиться ждать. Чтобы любовь пришла быстрее, необходимо успокоиться и сфокусироваться на чем-то другом. В этом Львам помогут медитации. Если кто-то не умеет медитировать, эта неделя идеально подходит для того, чтобы научиться этому.

Дева

У Дев будет много забот и проблем, поэтому их энергии может попросту не хватить на то, чтобы преуспеть и в любви, и в делах, и в работе. Специальная дыхательная гимнастика поможет вдохнуть в себя новые силы. Да, Дев неделя встретит проблемами и заботами, которые удастся разрешить благодаря благоприятным аспектам планет во вторник и воскресенье. Энергетика планет в эти семь дней поможет избавиться от проблем в отношениях.

Весы

Весы и их вторые половинки с высокой вероятностью смогут найти компромиссные решения. Одиноким Весам стоит быть внимательными, чтобы не упустить приближающуюся любовь. Некоторым Весам в личной жизни пригодится энергия ретроградного Юпитера. Его влияние поможет избавиться от внутренних противоречий и увидеть счастливые знаки судьбы.

Скорпион

Романтические отношения на этой неделе станут возможны, если Скорпионы справятся с дурным настроением и перестанут видеть врага в каждом человеке. У каждого из нас есть свои сильные стороны. В период с 25 по 31 июля Скорпионы смогут показать миру свои положительные качества. Скорпионам на этой неделе Венера преодолеть трудности поможет Венера. Им придется взять инициативу в свои руки.

Стрелец

У Стрельцов в личной жизни не будет проблем, если они смогут настроиться на успех и отказаться от поверхностных суждений. Тем, кто находится в поисках партнера, не нужно торопиться с выбором. Лучше воспользоваться тремя упражнениями для визуализации любовной мечты. Семейным людям этого Знака важно находить точки соприкосновения, а не поводы для ссор.

Козерог

Чтобы привлечь амурную удачу в свою жизнь, Козероги могут воспользоваться магнитами любви для дома. Козероги ощутят поддержку планет, но лишь до среды включительно, поэтому наладить личную жизнь лучше постараться в первой половине недели. В остальное время астрологи советуют сфокусироваться на делах по дому и работе. Тем, кто находится в отношениях, астрологи рекомендуют вспомнить период ухаживаний и повторить его, чтобы вернуть чувствам былую силу.

Водолей

Одиноким представителям Знака не стоит прятаться от чувств. Долгие раздумья не приведут к счастью и отдалят романтические отношения на неопределенный срок. Нужно действовать, причем решительно и смело. Очень благотворно на любовной удаче, самочувствии и настроении скажутся переезды, путешествия и смена обстановки. Не исключено, что на грядущей неделе Водолеи получат весточку от бывшей второй половинки.

Рыбы

Грядущая неделя принесет Рыбам удачу, если они станут чуть более дипломатичными. Сейчас этим людям помогают Меркурий и Венера, однако их энергии может не хватить, так что придется искать силы внутри себя. Они пригодятся как для поддержания теплых семейных отношений, так и для поисков новой любви. Пришло время раскрыть миру все свои самые лучшие черты характера.