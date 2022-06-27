Любовный гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля: как не упустить свое счастье

Самые полезные рекомендации астрологов на данный период поможет вам сохранить и приумножить свою любовную удачу.

Овен

Овнам для успехов в любви необходимо сменить немного обстановку, поднять себе настроение и попробовать перезагрузить свою жизнь. Грядущая неделя станет напряженным временем для многих Овнов, состоящих в отношениях. На стыке июня и июля ожидается ряд трудностей в личной жизни, которые могут привести к серьезным конфликтам и даже разрыву. Нужно просто не перегибать палку в спорных ситуациях, научиться идти навстречу.

Телец

Влюбленные Тельцы смогут найти способ признаться в чувствах. Они смогут найти любовь, если будут смелее и честнее к самим себе. Не нужно бояться отказа, потому что в нем нет ничего страшного. Нравиться всем без исключения невозможно. Также звезды и планеты хотят, чтобы Тельцы преодолели обиду и негатив.

Близнецы

В грядущие семь дней представителям этого Знака нужно поверить в себя, что моментально повысит их привлекательность в глазах других. Из-за Нептуна в ретро-фазе могут появиться новые враги.

Рак

Представителям данного Знака стоит начать вести активный образ жизни. Вероятно, Ракам захочется чаще проводить время вне дома и заводить знакомства с противоположным полом. Однако пока гороскоп не сулит серьезных отношений и грандиозных перемен в личной жизни. Зато можно флиртовать, ходить на свидания и получать удовольствие от простого общения. Семейным Рака стоит быть добрее при общении с любимым человеком, чтобы избежать ссор.

Лев

Львам на этой неделе стоит пользоваться талисманами любви, поскольку положение ночных светил не самое удачное для свиданий и знакомств, а также для сохранения баланса в уже созданных отношениях. В это время Львов не ожидают судьбоносные встречи, которые изменили бы их жизнь. Астрологи советуют временно приостановить активность в любовной сфере, сфокусировавшись на делах, работе, саморазвитии.

Дева

Девам стоит избегать общения со Знаками Зодиака, обладающими негативной энергетикой.

В противном случае это оставит неприятные впечатления и заставит Дев перестать верить в искреннюю любовь. Тем, кто состоит в паре, необходимо напомнить второй половинке о своих чувствах, и лучше сделать это красиво и романтично. Любимый человек обязательно оценит такой порыв.

Весы

У Весов на этой неделе возможна любовь с первого взгляда. Свободным людям данного Знака лучше не торопиться с решениями и насладиться текущим моментом. Безответно влюбленным Весам придется доказывать свои чувства, так как другой человек может усомниться в их искренности. Однако не нужно совершать героические поступки — лучше просто уделить больше внимания, быть искреннее.

Скорпион

Скорпионам для успехов в любви понадобится хорошее настроение и крепкое здоровье. Добиться второго им помогут специальные симоронские ритуалы, а также повышенная активность. В уже построенных отношениях Скорпионы могут столкнуться с испытаниями, однако по итогу они все же избавятся от неурядиц и от черной полосы. Одинокие люди этого Знака с высокой вероятностью заведут приятное знакомство в конце недели. В будущем оно может перерасти в серьезные отношения.

Стрелец

Влюбленные Стрельцы смогут решиться на смелое признание. В целом отношения сейчас будут больше зависеть именно от их шагов и действий. В общении с людьми важно остерегаться манипуляторов. Если влюбиться в такого человека. Он может выжать все соки из Стрельца, а потом просто исчезнуть. Тут важно помнить о великих словах о том, что «лучше быть одному, чем вместе с кем-попало».

Козерог

У Козерогов во вторник и среду возможны сильные ссоры со второй половинкой. Ранее мы рассказывали о том, как не принимать негатив на себя и быстро восстановиться после неприятного разговора. В мае Венера станет главным помощником в решении личных проблем Весов. Нужно не бояться просить прощения за свои поступки. Также важно не винить во всем партнера. Нужно заботиться о второй половинке и о близких.

Водолей

Не исключено, что одинокие Водолеи услышат в период с 27 июня по 3 июля искреннее признание в любви. Впрочем, астрологи советуют дать таким отношениям шанс. Тем же, кто уже находится в отношениях, астрологи рекомендуют попробовать усилить духовную связь с любимым человеком. Это наилучший момент для того, чтобы побыть рядом с тем, кто дорог сердцу. Водолеям не желательно оставлять без внимания вторую половинку.

Рыбы

Рыбы смогут изменить свою судьбу. Важную роль в этом сыграют близкие люди и вторая половинка. Важно обращаться к ним за советами и поддержкой. Астрологи советуют Рыбам в эти семь дней чаще полагаться на интуицию. Одиночкам можно проводить больше времени в компании с противоположным полом и заводить знакомства в социальных сетях. В целом влюбленных Рыб сейчас ожидают позитивные перемены и много приятных моментов, несмотря на негативный Нептун.