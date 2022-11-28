Любовный гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря: важные советы всем знакам Зодиака

Овен

Предстоящая неделя сулит Овнам важные перемены в личной жизни. Одиноких представителей этого созвездия ожидает судьбоносная встреча с человеком, которая перерастет в бурно развивающийся роман. Это событие заставит испытать новые эмоции. Самое главное перед началом отношений проверять совместимость, так как во всем многообразии потенциальных вторых половинок будет немало притворщиков, лжецов. Нужно сделать выбор правильно.

Телец

Любимый человек в эти семь дней потребует больше внимания и захочет вывести Тельцов на откровенный разговор, и в этом случае лучше уступить, а не противиться. В таких условиях может быть полезной развитая эмпатия, но с ней лучше быть осторожнее, ведь от нее могут быть и проблемы. Тельцы смогут вернуть гармонию в отношения. Для этого им стоит больше времени проводить с партнером. Тем, кто одинок, лучше смотреть в оба в процессе поисков.

Близнецы

Близнецам можно смело знакомиться, флиртовать, устраивать свидания и признаваться в своих чувствах. Но не стоит забывать о том, что иногда нужно находить время для себя и своих увлечений. Есть как минимум три причины почаще думать о себе. На этой неделе здоровый эгоизм будет крайне полезен. Новые отношения могут развиваться так быстро, что партнерам может наскучить общество друг друга. Лучше не торопиться.

Рак

Одиноким Ракам удастся завести знакомство и сблизиться с понравившимся человеком. Чтобы избежать проблем в семье, необходимо перестать лезть в чужие дела. Иногда полезно держать дистанцию, а в новых отношениях не торопить события. В общении с посторонними нужно быть осторожнее.

Лев

У Львов может быть достаточно непростая неделя, на которой придется больше работать или чаще заниматься домашними делами. Можно смело просить помощи у второй половинки. С их помощью Львы смогут оставить часть сил на любовные игры и на свидания. В целом неделя неплохо подходит для общения с противоположным полом.

Дева

Девы могут пребывать в романтическом настроении на протяжении всей недели, поэтому смогут обрести любовь. Также звезды и планеты помогут им развязать кармические узлы. Если есть человек, который очень нравится, самое время взять ситуацию в свои руки и начать проявлять инициативу. У тех, кто уже нашел вторую половинку, появится шанс сблизиться и еще сильнее укрепить отношения. Уладить ссоры тоже будет проще.

Весы

У Весов, находящихся в отношениях или даже в браке, могут возникнуть недопонимания и ссоры из-за бытовых проблем, но уладить их удастся без особых проблем. Астрологи рекомендуют отвлечься от рутины и чаще уделять внимание второй половинке. Тем, кто будет много общаться с людьми в целом, стоит укрепить свою энергетику, чтобы не попасться в сети манипуляторов.

Скорпион

Скорпионов могут ожидать ссоры со второй половинкой и родственниками. Очень важно быстро восстановиться и не принимать негатив на себя. В противном случае отрицательная энергия может привести к проблемам со здоровьем. Удачное стечение обстоятельств приведет к тому, что свободные Скорпионы найдут вторую половинку. Особенно высокой будет вероятность судьбоносной встречи в дни аспектов Марса с Венерой и Меркурием — 29 ноября и 1 декабря.

Стрелец

Стрельцы, которые уже состоят в отношениях, получат приятный сюрприз от любимого человека. Это отличное время для преподнесения подарков, любовных признаний, знакомств и свиданий, попыток избавиться от негативных мыслей. Любовь будет исцелять Стрельцов и поможет пережить неприятные моменты в работе. Эти люди могут осознать, в каком направлении им следует двигаться дальше в амурной сфере.

Козерог

Если текущие отношения изжили себя, можно попробовать расстаться с партнером. Такой выбор может привести к положительным переменам. Не исключено, что уже в конце этой недели Козероги смогут начать новый многообещающий роман. Чтобы привлечь хорошего человека, важно стать лучше.

Водолей

Семейных представителей этого Знака Зодиака ожидает ряд конфликтов, поэтому у них может появиться желание отдохнуть от любимого человека и побыть наедине с собой. Астрологи рекомендуют контролировать эмоции и не ссориться из-за мелочей, тогда большинства проблем удастся избежать. Водолеи относятся к самым ревнивым Знакам Зодиака, но на этой неделе звезды помогут им побороть это чувство.

Рыбы

Рыбам стоит помнить о том, что даже в неприятные моменты нужно улыбаться. Это поможет им оставаться притягательными для противоположного пола. В целом неделя удачна для укрепления отношений и сближения с партнером. Влюбленные Рыбы получат много внимания от партнера. Освежить чувства в долгих отношениях помогут совместные развлечения, небольшие путешествия и разговоры по душам.