Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 октября для всех знаков Зодиака: как обрести настоящее счастье

Астрологи рассказали, какой будет неделя с 3 по 9 октября и каким окажется настроение звезд и планет.

Овен

Одиноким Овнам нужно срочно активизироваться, чтобы обрести счастье в любви. Найти любовь не так сложно, как ее удержать, но даже тут звезды с планетами будут на страже порядка. Астрологи рекомендуют внимательнее смотреть по сторонам, прислушиваться к интуиции, чтобы не упустить свой шанс.

Телец

Тельцам для того, чтобы найти новые отношения или укрепить уже имеющиеся, нужно срочно поработать над своим настроением и начать подходить к вопросам, связанным с отношениями, креативно. Можно попробовать войти в состояние потока, чтобы принимать решения было гораздо проще. Настроение планет хорошее, так что ссоры по пустякам канут в лету. Находить общий язык станет гораздо проще.

Близнецы

В критические моменты Близнецам необходимо будить в себе доброту, думать о хорошем. Это чудесное время, в которое звезды и планеты подарят многим Близнецам моменты счастья, ну а пока не стоит губить свои отношения из-за сезонной депрессии.

Рак

Лучший друг Раков в период с 3 по 9 октября — это оптимизм. Очень важно научиться быть позитивным человеком. Сейчас это сделать гораздо проще, особенно если пользоваться советами экспертов. Эта неделя вернет влюбленным Ракам гармонию и стабильность в отношениях. Влияние очень сильной Венеры в Весах порадует даже одиноких и отчаявшихся. Это лучшее время для романтики.

Лев

Не стоит расстраиваться, если неделя начнется с конфликта, охлаждения, критики партнера: в понедельник избавившийся от ретроградности Меркурий может спровоцировать небольшие трудности, но это побочный эффект его благоприятного влияния, которое займет место негативного почти сразу. Львам сейчас стоит почаще общаться с людьми со светлой аурой. Личности, полные обид и негатива, не принесут ничего хорошего.

Дева

Влияние планет поставит амурную сферу на первое место по важности. Дев ждут семь замечательных дней, которые будут дарить им радость и любовь, а не испытывать на прочность. Ключом к успеху, по мнению астрологов, станет умение сохранять спокойствие.

Весы

Любовные отношения Весов выйдут на новый, более высокий уровень. На этой неделе представителям данного Знака, возможно, придется иногда потакать прихотям партнера, но ничего плохого в этом нет. Если этого не делать, то можно подвести отношения к кризису. Ссоры на повышенных тонах и выяснения отношений могут всё испортить.

Скорпион

В это время лучше занять оборонительную позицию и последить за поведением партнера. Венера и Меркурий позволят понять, надежен человек или нет. Наступающая неделя удачна для осторожных Скорпионов. Резких перемен к лучшему не случится, но обрадует ровный ход событий.

Стрелец

Эта неделя будет очень удачной для Стрельцов в амурном плане. Особенно стоит выделить ее начало. Отсутствие негативных астрологических событий — приведет к тому, что желания в любви наконец-таки совпадут с возможностями. Астрологи советуют активнее использовать эти дни, знакомясь с новыми людьми, но избегая общения с энергетическими вампирами.

Козерог

Козерогам для наискорейшего достижения успеха придется потратить немало сил и энергии. Чтобы не лишаться сил, важно помнить о действиях, которые нас их лишают. События этой недели заставят многих людей данного Знака подумать о своем долге перед партнером. Не исключено, что придется смириться с временными ограничениями. Нахождение Венеры в Весах — лучшее время для любовных игр, романтических знакомств.

Водолей

На этой неделе желательно избегать выяснения отношений. Можно начинать новый роман, знакомиться. Также велика вероятность обретения полной гармонии в существующих отношениях. Отсутствие негативного влияния планет подарит Водолеям шанс на завоевание сердца объекта симпатии. Астрологи рекомендуют проявить активность, но в то же время не стоит злоупотреблять инициативой, так как это может отпугнуть нового человека.

Рыбы

Рыбам на этой неделе удастся улучшить отношения с родственниками, а также со второй половинкой. Сильная Венера сделает этих людей более привлекательными в глазах противоположного пола. Смена энергетики из-за избавления Меркурия от ретро-фазы принесет с собой новые возможности во взаимоотношениях с противоположным полом. Это идеальное время для свиданий, общения, флирта.