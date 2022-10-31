Любовный гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября: кого ждет огромное счастье

Принесут ли они счастье, или же придется приложить усилия для привлечения любви, расскажут астрологи.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

На этой неделе эмоции будут сильно мешать Овнам строить отношения. К концу недели отмечаются риски перессориться со всеми близкими и погрузиться в негатив. Сдержанность и эмоциональное равновесие помогут провести неделю на позитивной волне. Овен относится к самым влюбчивым Знакам, но сейчас его представителям лучше немного умерить свой пыл и быть чуточку осторожнее.

Телец

Удача в любви будет на стороне Тельцов, и за это стоит сказать отдельное спасибо Венере, подпитывающей энергетику этих людей благодаря нахождению в Знаке Скорпиона. Астрологи рекомендуют рожденным под эгидой Тельца действовать и добиваться внимания того человека, который им симпатизирует. При условии оптимизма, решительности и веры в себя успех в личной жизни не заставит себя долго ждать, ведь мысль материальна.

Близнецы

Если в любви всё идет кувырком и не получается найти счастье, это не говорит о том, что на нас лежит проклятие. Если есть какие-то сомнения, Близнецам стоит узнать, как проявляется порча на отношения и как от нее избавиться. Влюбить в себя человека Близнецам поможет творческий подход и эмоциональность. Если представители этого Знака изменят свое отношение к любви и сменят тактику, то смогут завоевать сердце любого человека.

Рак

Ракам в период с 31 октября по 6 ноября стоит научиться защищать себя от энергетических и психологических атак, поскольку люди вокруг них могут стать токсичными. Наступает время любовных перемен. Перестановки и изменения в личной сфере могут быть не самыми приятными из-за Марса в ретро-фазе, однако, с высокой вероятностью позитивные тенденции сохранятся. При этом астрологи сообщают, что перемены могут быть незаметными.

Лев

У Львов тоже ожидаются перемены в любви и в отношениях с людьми в целом. Они обязательно приведут к положительным результатам в будущем, даже если сейчас так не покажется. Главное — верить в лучшее и уметь ждать. У одиноких Львов намечаются новые знакомства. Важно сохранять искренность и оптимизм, чтобы завоевать чье-то сердце. Получить ответы на любовные вопросы Львам помогут вещие сны.

Дева

Девам важно научиться слышать самих себя, ведь внутренний компас их обманывать на этой неделе не будет. Все, чего не достает Девам для счастья, придет на этой неделе. Астрологи советуют особое внимание уделить интуиции, которая негласно заявит о себе уже с утра в понедельник. Однако важно запомнить, что наступающая неделя — не подходит для продвижения напролом: действовать в любви необходимо как можно осторожнее, иначе Марс нарушит все планы.

Весы

В непонятной ситуации относительно сферы отношений и любви, Весов выручит дельный совет близкого друга или того, кто старше. Словом, эта неделя идеально подходит для обучения. Она принесет много радостных новостей и приятных эмоции. Весам желательно не закрываться в себе, а напротив, проявлять открытость и демонстрировать добрые чувства.

Скорпион

Совместные занятия и увлечения со второй половинкой пройдет весьма успешно и помогут вернуть страсть в отношения. Одиноким Скорпионам стоит немного поработать над своим имиджем, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Можно заняться шоппингом, сменить стиль и прическу.

Стрелец

Стрельцы — люди с самым сильным характером. Их любовный энтузиазм сломить крайне непросто. В эти семь дней крайне велики шансы на кардинальные перемены в личной жизни: у Стрельцов могут появиться новые тайные поклонники и поклонницы. Более того, уже имеющиеся отношения обретут гармонию. Любимый человек начнет носить Стрельцов на руках, если те предпримут попытки укрепить любовь и осчастливить партнера.

Козерог

Козерогам обрести счастье и успех в любви помешают негативные вирусные программы. Избавиться от них можно будет посредством общения с приятными и оптимистичными людьми. На фоне ослабленного Марса у Козерогов может взыграть самолюбие. Астрологи советуют переключить внимание с личных нужд на потребности любимого человека, родственников или потенциального партнера. Для достижения взаимности стоит действовать мягко.

Водолей

Одиноким Водолеям не стоит ждать, пока кто-то начнет делать им комплименты. Нужно взять инициативу свои руки. Неделя будет максимально удачной для тех, кто всеми силами стремится найти вторую половинку. Некоторые проблемы в общении могут быть на работе.

Рыбы

Рыбам сейчас очень важно жить так, чтобы не было неконтролируемого расхода энергии. Венера поможет противостоять Марсу, но её сила не безгранична. Рыбам стоит быть внимательнее при обсуждении скользких тем. Не исключено, что вторая половинка узнает какую-то не самую приятную тайну Рыб. Это обстоятельство может изрядно испортить настроение и привести к кризису в любви. В остальном неделя располагает к романтике.