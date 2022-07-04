Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 июля: как обрести настоящее счастье

Самые полезные рекомендации астрологов на эту неделю помогут вам провести эти семь дней с пользой — найти новую любовь или укрепить уже существующие отношения.

Июль — время тепла и любви.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Влияние планет и звезды благотворно скажется на личной жизни Овнов. Многие смогут найти вторую половинку, спланировать свадьбу или узнать о пополнении в семье. Астрологи считают, что одиноким Овнам стоит помнить о важности своей уверенности. Это поможет заводить новые знакомства с противоположным полом и не бояться отказа.

Телец

Тельцы могут смело сфокусировать свое внимание на поисках второй половинки. Делать это лучше так, чтобы не мешать рабочему процессу и не отвлекаться от стандартных дел и забот. Например, можно попробовать создать анкету на сайте знакомств или попробовать пофлиртовать с кем-то в социальных сетях. Чтобы достичь гармонии в уже существующих отношения, можно воспользоваться советами экстрасенсов. Важно проявлять больше заботы к близким.

Близнецы

Астрологи советуют представителям этого Знака начать вести активный образ жизни. Нужно больше проводить времени вне дома и заводить знакомства с противоположным полом. Для укрепления любви или ее успешного поиска стоит жить по законам Вселенной. Гороскоп сулит серьезные перемены в личной жизни, но пока они могут не наступить. Семейным Близнецам стоит быть внимательнее при общении с партнером, чтобы ненароком его не обидеть.

Рак

Ракам для того, чтобы удержать рядом с собой любовную удачу, стоит перестать произносить фразы, убивающие счастье. В это время многих людей данного Знака ожидает судьбоносная встреча, которая изменит их жизнь в будущем. Что именно это будет за встреча, пока не ясно, но в будущем новый человек заставит Раков поверить в искреннюю любовь, дружбу. Тем, кто состоит в паре, необходимо напомнить второй половинке о своих чувствах. Сделать это можно в виде внепланового подарка.

Лев

Львам астрологи в самую первую очередь советуют избавиться от энергетических дыр. Это будет удачная неделя для романтики и флирта, на которые потребуется много энергии и сил. Не исключено, что многие Львы будут сильно заняты работой и делами, поэтому времени на любовь не останется. Благо, что влюбленным Львам не нужно будет доказывать свои чувства, так как вторая половинка не станет сомневаться в их искренности.

Дева

Девам не нужно совершать героических поступков ради любви. Овчинка выделки не стоит, поскольку Меркурий в упадке, да Нептун ретрограден. Сейчас полезно будет отдыхать, набираться сил, медитировать, гулять. Словом, нужно делать все то, что поможет расслабиться и сменить обстановку. Любовь отойдет на второй план. Самое главное в период с 4 по 10 июля — дела по дому, а также здоровье.

Весы

Для Весов июль в целом и грядущая неделя в частности обещают быть насыщенными удачей. Это поможет Весам стать успешнее в любви, встречать на своем пути больше приятных людей. Неделя идеально подходит для флирта и новых знакомств.

Скорпион

В личной жизни Скорпионы могут столкнуться с испытаниями. Астрологи считают, что придется часто встречаться с сильной конкуренцией в борьбе за внимание противоположного пола. Если на этой неделе Скорпионы смогут завести приятное знакомство, оно может перерасти в серьезные отношения в обозримом будущем. Представители этого проницательного Знака, пребывающие в отношениях, могут поставить любовь на временную паузу, если почувствуют, что их обманывают.

Стрелец

Стрельцам предстоит много новых знакомств в эти семь дней. Перед началом новых отношений лучше проверить любовную совместимость, чтобы не наделать ошибок в будущем. У тех, кто уже находится в отношениях, не обойдется без ссор с любимым человеком. Возможно, Стрельцам стоит попросить прощения за свои поступки. Если что-то пойдет не так, не стоит сразу во всем винить партнера.

Козерог

Одинокие Козероги могут услышать искреннее признание в любви, но, к сожалению, могут вовсе не заинтересоваться этим человеком. Впрочем, астрологи советуют дать новым отношениям шанс. Чтобы было проще общаться с противоположным полом и флиртовать, важно бороться со стрессом, получаемым на работе.

Водолей

Водолеи относятся к самым высокомерным и гордым Знакам Зодиака. При таком подходе в любви не стоит ждать каких-то хороших результатов. Даже самые крепкие отношения могут разрушиться, если давать своей гордости возможность проявляться на этой неделе. Чтобы нравиться людям и сохранять отношения сильными и благоприятными, астрологи советуют Водолеям быть более уступчивыми, простыми, добрыми и менее

Рыбы

Рыбам нужно перестать переживать по мелочам. Оптимистичный настрой поможет этим людям производить максимально хорошее впечатление на окружающих. Это будет идеальная неделя для флирта, поисков любви, знакомств и романтики. Можно проводить больше времени в компании с противоположным полом и заводить знакомства в социальных сетях. Любые методы будут рабочими и эффективными.