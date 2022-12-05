Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря для всех знаков Зодиака: новые встречи и досадные разочарования

Эта неделя принесет важные перемены в личную жизнь Знаков Зодиака.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Если Овны боятся, что вторая половинка может им изменить, лучше воспользоваться белым приворотом от измен. Всем тем, кто сам не прочь сходить налево, лучше быть осторожнее, потому что тайное быстро станет явным. Это будет то самое время, когда Вселенная постарается восстановить баланс справедливости максимально быстро. Овнам нельзя делать больно любимому человеку, какой бы не была текущая ситуация в отношениях.

Телец

Тельцам стоит обращаться почаще к советам фэн-шуй о привлечении любви. Также важно слушать советы окружающих, но только самых мудрых из них — например, родителей или старших братьев и сестер. В отношениях в конце недели из-за перехода Венеры в Знак Козерога может наступить черная полоса, так что нужно быть готовыми ко всему. Астрологи рекомендуют управлять эмоциями и перестать гнаться за идеалом. Звезды подскажут, в каком направлении стоит двигаться.

Близнецы

Близнецам необходимо выработать в себе чуткость, тогда неблагоприятный переход Меркурия в Знак Козерога 6 числа станет менее опасным. Настало время, когда претворение в жизнь самых разных желаний, связанных со сферой любви, стоит временно приостановить. Это время запустит нужные механизмы и станет новым витком развития, но только при условии, что Близнецы сохранят оптимистичное настроение и будут бороться со стрессом.

Рак

Ракам стоит постараться всеми способами избегать развития разногласий со второй половинкой. Также астрологи отмечают, что особую силу обретут слова. Рожденным под эгидой Рака эта неделя подарит не только плохое, но и много приятного. Например, Раки получат массу новых незабываемых впечатлений от времяпрепровождения с любимым человеком или поисков любви.

Лев

Не исключено, что Львы ощутят, что стали более свободны в своих мыслях. Влюбленные люди этого Знака ощутят прилив сил и эмоций, испытают нежные чувства и бурные страсти. Это не самое лучшее время для поиска любви или возобновления умерших отношений. Следует быть осмотрительнее в общении с проницательными Знаками Зодиака. Не нужно врать этим людям, потому что они сразу это почувствуют, в связи с чем могут сильно обидеться.

Дева

Если Девы еще не оправились после тяжелого разрыва и неудачного романа, то не стоит искать новую любовь. Есть риск впутаться в неприятные токсичные отношения. Не стоит бояться перемен, но только если они происходят в уже созданных отношениях. Нужно остерегаться рутины, так как она может разрушить даже самый крепкий брак и любовь. Также нужно закрывать энергетические дыры, чтобы в конце недели остались силы на романтику.

Весы

Влюбленные Весы будут чувствовать себя как разведчики в тылу врага. Есть вероятность оказаться в запутанной ситуации. Сейчас нельзя провоцировать партнера на ревность, так как это неминуемо приведет к разрыву. Запутавшимся Весам будет сложно сделать правильный выбор и подвести черту, особенно в периоды ослабленного влияния Венеры — планеты, которая считается их протагонистом.

Скорпион

Неприятностей в любовной сфере и сфере общения, по прогнозам астрологов, стоит ждать уже после 6 декабря, когда Меркурий перейдет в знак Козерога. В это время в отношениях важно сохранять доверие, духовную близость. Только это поможет избежать ревности, ссор и разрывов. Это поможет оценить совместимость.

Стрелец

Стрельцам необходимо очиститься от негативных программ, причем как можно скорее, чтобы негативные Меркурий и Венера в Козероге не стали причиной неурядиц. В этом им помогут сильные аспекты планет 5 и 8 числа. Звезды и планеты подарят Стрельцам шанс разобраться в отношениях, найти свою любовь и повлиять на любимого человека в нужном ключе, но ждать быстрых результатов в этом направлении не стоит.

Козерог

Для многих Козерогов это будет опасное время, так как планеты пробудит сильный встречный поток чувств от потенциального или текущего партнера. Неделя с 5 по 11 число — не самый удачный период времени для выстраивания новых отношений, укрепления и реанимирования чувств. Астрологи советуют Козерогам поменьше слушать советы окружающих и постараться подружиться с интуицией при помощи простой техники.

Водолей

Многие Водолеи рискуют слишком увлечься попытками выведать тайны возлюбленного или возлюбленной. Подобные действия могут обернуться огромными проблемами. В период с 5 по 11 декабря Водолеи могут оказаться в опасности из-за энергетики Меркурия, которая резко изменится 6 числа.

Рыбы

Влюбленные Рыбы, которые только начали отношения, могут быть загнаны в угол более опытным партнером, который постарается навязать им второстепенную роль в отношениях. Лишь люди с сильным характером смогут сдержать удар, не поддавшись манипуляциям. В общении и любовной сфере Рыбам нужна будет удача, чтобы встречать на пути только хороших людей.