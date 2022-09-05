Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября: как обрести настоящее счастье

Узнать, что планеты приготовили для вашего Знака Зодиака в амурной сфере с 5 по 11 сентября, поможет любовный гороскоп.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Лучшее, что могут сделать Овны на этой неделе для своей личной жизни — это перестать искать прочную почву под ногами. Отношения не могут быть всегда стабильными и статичными, так что пришла пора принять это как данность и не бояться за свое будущее. Важно научиться отпускать прошлое, расслабиться и начать наслаждаться каждым моментом своей жизни.

Телец

Семейным представителям данного Знака Зодиака сейчас важно не погрузиться в рутину: можно и даже нужно приглашать гостей, ходить на свидания, ужинать при свечах, а также не зарываться в быт. Это поможет пробудить Анахату — сердечную чакру любви, которая повысит привлекательность Тельцов и поможет им выйти на новый уровень харизмы. Противоположный пол будет в восторге от этих людей, если они не будут унывать.

Близнецы

Близнецам в поисках второй половинки поможет сила самовнушения. Важно с первого дня недели настроить себя на успех. Уверенность поможет Близнецам стать намного продуктивнее в знакомствах, причем не только в реальной жизни, но и в социальных сетях, в приложениях для знакомств. Анализируя самих себя, разбираясь с чувствами и паря в облаках, Близнецы рискуют упустить реальные возможности обрести любовь.

Рак

Инициатива на этой неделе поможет Рака проложить путь, ведущий к любовному счастью, поэтому стоит подумать над тем, как улучшить отношения или где можно найти любовь. Влияние Венеры Деве указывает на то, что нестандартный подход к проблеме выбора окажется в сто крат лучше, чем привычный образ мышления. В это время будет довольно много неприятных встреч с токсичными людьми, поэтому важно научиться защищать свою ауру от негатива.

Лев

В сфере романтических отношений Львов ждут серьезные перемены — Венера уходит из их Знака. Покровительница любви будет в сильной позиции, так что возможны как мелкие изменения, так и весьма серьезные перемены в сфере отношений. Можно расценивать это время как начало крутых жизненных виражей. Не стоит спешить с началом отношений. Лучше сначала проверять совместимость, чтобы не наделать ошибок на эмоциях.

Дева

Важно помнить про знаки Вселенной, предупреждающие об опасности, поскольку решения Дев могут привести к серьезным и далеко не всегда приятным последствиям. Если Дев устраивает текущие положение на любовном фронте, то переживать не о чем. А вот если отношения в кризисе, следует предпринять шаги для разрешения ситуации. Нужно больше времени посвящать близкому человеку, говорить с ним и обсуждать его чувства.

Весы

Весам в любовных делах нужно проявлять мягкость и чуткость. Ни в коем случае нельзя делать наоборот. Если пытаться манипулировать сознанием второй половинки или понравившегося человека. Это быстро приведет к разрыву.

Скорпион

Скорпионам, которые находятся в процессе поисков второй половинки, важно активизировать на максимум. Можно воспользоваться тремя техниками привлечения любви. Еще Скорпионам в сфере любви пригодятся искренность и чувственность. Наступает самое лучшее и романтическое время для того, чтобы признаться в любви, поделиться своими эмоциями и мыслями, открыть человеку свое сердце и не бояться быть отвергнутыми.

Стрелец

Планеты и звезды поспособствуют повышению чуткости и смелости Стрельцов. Наступает идеальное время для любовной «охоты». Можно знакомиться и флиртовать, пытаться переводить отношения на новый уровень. Главное, чтобы были на это силы. Укрепить биополе и стать более продуктивными в любви Стрельцам поможет правильное питание, а также спорт, подвижность, оптимизм.

Козерог

Сейчас лучшее время для того, чтобы использовать для достижения цели магию и эзотерику. Астрологи советуют Козерогам провести время так, как они не решались раньше: удивлять стоит в первую очередь самих себя. Новые эмоции и радость от проживания каждого дня сделают Козерогов невероятно привлекательным ив глазах противоположного пола.

Водолей

Водолеев ждет довольно непростой период, поскольку привычный ход жизни нарушится. Это чревато ссорами и недопониманиями в отношениях или разочарованиями в процессе поисков. Они помогут набраться смелости и не провалить «вступительный экзамен». Большие любовные успехи ждут Водолеев, которые много путешествуют и посещают новые места.

Рыбы

Рыбам на этой неделе стоит проявить немного эгоизма. Можно подумать чуть больше о себе — это не должно нарушить баланса в отношениях. Не стоит проявлять чрезмерное упрямство и пренебрегать словами и чувствами любимого человека. Выходные стоит посвятить налаживанию отношений, устроив свидание или сделав внеплановый подарок. Сильный заговор на любовь поможет тем, кто хочет завоевать чужое сердце.