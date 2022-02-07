Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: кого ждут горькие разочарования

Неоценимо, когда влюбленные люди идут по одному пути и понимают друг друга с полуслова. Но, увы, многие разочаровываются в любви и в отношениях. Как этого не допустить. Взять правильный курс в этой сфере каждому из нас на этой неделе поможет любовный гороскоп.

Звезды рассказали, какие события ждут каждого из нас в личной жизни.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

У Овнов ожидается крайне позитивная неделя, на которой должно получаться всё задуманное в любви. Если ничего не выходит, то, возможно, причина в порче на отношения. Энергетика планет бьет ключом, отчего Овнам будет не до скуки: их ждет много ярких событий и новых знакомств. В середине недели может накрыть усталость, опустошение и желание уединиться, но это состояние быстро пройдет.

Телец

Тельцам, скорее всего, захочется много времени проводить со второй половинкой. Это будет верным решением. Астрологи советуют отдыхать вместе, посещая новые места, а также устраивая себе вечера романтики. Необходимо помнить, что любовь — это не только романтика, но и доверие, доброта, умение приходить на помощь и открытость.

Близнецы

Близнецам на этой неделе повезет, но на пути могут встретиться энергетические вампиры и просто токсичные люди. Близнецы будут иметь незримую поддержку ночных светил, поэтому им удастся обойти стороной проблемы. Тем, кто озабочен проблемами в отношениях, планеты принесут много позитива. Можно найти совместные дела, пойти на свидание, провести время вместе в родных стенах. Попытки улучшить отношения будут удачными.

Рак

Первое, что потребуется сделать беспокойным Ракам в период с 7 по 13 число, — это очистить голову от ментальной грязи. В противном случае любовь может не только перейти в режим стагнации, но и вовсе начать ослабевать. Сейчас важно постараться понять любимого человека. Одиноким Ракам можно собраться с мыслями, запастись смелостью и отправиться на охоту за новыми знакомствами.

Лев

Львов обижать крайне опасно, потому что они относятся к мстительным Знакам Зодиака. Если речь идет о делах и работе, тут могут быть поблажки, но в любви мстить точно не стоит. Наоборот, нужно стараться прощать и протягивать руку помощи. В период с 7 по 13 число Львы будут в центре внимания. На этой неделе нужно общаться больше обычного как с партнером, так и с семьей.

Дева

Девам астрологи советуют раскрыться и стать увереннее в себе, ведь в любви этим людям придется совершать серьезные шаги. Чтобы поиски второй половинки удались на славу, необходимо будет научиться защищаться от негативной энергетики окружающих. Активность планет зашкаливает, поэтому Девам нужно быть активными и решительными в любви.

Весы

Весам понадобится инициатива. Особенно удачными окажутся новые знакомства — и по работе, и более личного плана. А влюбленных Весов ждут потрясающие перемены и красивые свидания. Романтические жесты, сделанные на этой неделе, будут обладать особенной энергетикой, которая воспламенит чувства любого.

Скорпион

Скорпионам для успешного привлечения противоположного пола стоит заняться собой. Речь не только о внешности, но и о внутреннем мире. Очень важно будет запрограммировать свое мышление на лучшую жизнь. Противоположный пол обязательно заметит эту нотку уверенности и позитива. Неделя обещает быть богатой на любовные подсказки. Можно принимать важные амурные решения.

Стрелец

Строить деловые и любовные отношения Стрельцам лучше с ответственными и надежными людьми. Доверие будет главным условием успешного общения и взаимодействия. Одинокие люди данного Знака имеют все шансы встретить на своему пути новую родственную душу, с которой захочется завязать дружбу или любовь. Несвободным Стрельцам ничто не помешает обновить отношения и устроить романтическую неделю.

Козерог

Козерогам придется бороться со своими внутренними демонами, но это не значит, что они будут тратить на это все силы. Со временем все плохое уйдет в тень, а плохое настроение исчезнет без следа. Эта неделя точно не для самоедства, разбора проблем и скучных рутинных дел. Это неделя — для любви, искренности и чувств, романтики и тепла. Пришло время прислушаться к сердцу, а не к голосу разума.

Водолей

Водолеям в привлечении любви поможет не только их красноречие и харизма, но и использование правильных цветов в одежде. У одиноких Водолеев с высокой вероятностью появится новый кандидат на «должность» второй половинки. Не исключено, что придется сделать нелегкий выбор. У тех, кто в отношениях, возможны небольшие склоки. Сбросить эмоциональное напряжение поможет спортзал, бассейн.

Рыбы

У Рыба в начале недели может резко упасть настроение из-за нежелания работать. В таком состоянии будет проще искать любовь. Одинокие Рыбы влюбятся и смогут влюбить в себя кого угодно. При желании можно отдохнуть в одиночестве, составить анкету на сайте знакомств. Всем, кто сейчас в отношениях, лучше не спорить со второй половинкой лишний раз.

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