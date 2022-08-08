Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 августа: важные советы для всех знаков Зодиака

Еженедельный любовный гороскоп поможет каждому обрести счастье в амурной сфере с 8 по 14 августа.

Овен

Овнам стоит быть осторожнее в это время, так как велик риск принять неверное решение. Нужно дважды подумать, прежде чем признаваться кому-то в чувствах. Да, Овны относятся к самым эмоциональным Знакам Зодиака, но если сейчас дать волю чувствам, можно наломать дров и наделать целую кучу ошибок. Перед каждым важным шагом в любви важно дважды подумать, чтобы не пришлось потом жалеть о содеянном.

Телец

Тельцам в период с 8 по 14 августа удастся не только найти нового человека для отношений, но и полностью разлюбить того, кого они любили в прошлом. Для тех, кто находится в постоянных отношениях, неделя выдастся очень успешной. Это будет время сближения, перевода отношений на новый ранее недосягаемый уровень. Тельцы получат поддержку звезд и планет.

Близнецы

У Близнецов существенно вырастет обаяние и харизма, особенно после активизации Меркурия 11 августа. Им стоит использовать это время для знакомств и для формирования новых отношений. Важно лишь помнить о проверке совместимости. Вместе со второй половинкой можно смело обсуждать волнующие вопросы, строить планы. Свободным Близнецам стоит почаще ходить на свидания, экспериментировать, но при этом контролировать процесс.

Рак

Единственное испытание, с которым столкнутся семейные Раки — это сомнения и неуверенность партнера. Сейчас важно поддерживать любимого человека, а не корить его за внутренние проблемы. Астрологи считают, что Раки могут начать получать от Вселенной полезные подсказки. Внутренний голос будет очень важен.

Лев

Львам ночные светила помогут развязать кармические узлы, если таковые имеются. Несмотря на усиленное влияние Венеры, удача будет улыбаться Львам лишь в некоторых аспектах. С 11 числа все изменится в лучшую сторону из-за сильного Меркурия, но даже в этом случае не стоит ставить свои цели выше целей партнера. Астрологи советуют сделать все возможное ради любимого человека, чтобы его мечты исполнились.

Дева

Девам потребуется толика романтики, чтобы семейная жизнь наладилась. Любимого человека можно и нужно носить на руках. Главное — не давать пустых обещаний. Нужно делиться счастьем, говорить о приятных вещах, дарить подарки.

Весы

Весы могут смело признаваться в любви. И делать это нужно ярко, громко и красиво. Это очень удачная неделя для укрепления уже имеющихся отношений и возвращения прежних чувств, а также для поисков второй половинки. Чтобы обрести удачу в амурных делах, нужно научиться получать удовольствие от настоящего момента.

Скорпион

Скорпионов ждет не самая простая неделя в любовном плане. Астрологи советуют обезопасить свои отношения от влияния окружающих. Не нужно никому не рассказывать о совместных планах. Будучи самыми романтичными и любящими люди по Знаку Зодиака, Скорпионы смогут сделать свою жизнь и жизнь своей второй половинки лучше. Всем, кто пока одинок, нужно продолжать искать любовь, несмотря на трудности.

Стрелец

У Стрельцов будет много возможностей для начала новых отношений и для успешных знакомств. Если на этой неделе начнется что-то серьезное, лучше сначала проверить, есть ли у этого какое-то будущее. Всем, кто уже пребывает в отношениях, астрологи советуют действовать мягко. Вместо грубой силы и давления важно использовать свой дар убеждения, красноречие. Желательно показывать любовь, дарить комплименты второй половинке.

Козерог

У Козерогов может существенно вырасти эмпатия. Сейчас лучше побольше времени думать о себе любимых, а не об окружающих. Исключение составляет лишь вторая половинка, дети и родственники. Астрологи советуют не бояться рассказывать о своих секретах любимому человеку.

Водолей

Водолеи, будучи одними из самых ревнивых Знаков Зодиака, на этой неделе могут преодолеть это чувство и победить его. Это благотворно скажется на браке и отношениях. Одинокие Водолеи смогут весьма эффектно заявить о себе. Новые знакомства будут полезными в начале и в конце недели, когда энергетика Меркурия станет более мощной. Это идеальное время для флирта и романтики.

Рыбы

У Рыб в начале недели могут быть некоторые разногласия в любви и в семейной жизни в целом. Выяснение отношений и обсуждение совместного будущего с партнером не решат проблем. Сейчас в любви незачем нервничать и торопить события. Это касается как тех, кто уже находится в отношениях, так и одиноких Рыб, пребывающих в активном поиске.