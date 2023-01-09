Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 января для всех знаков Зодиака: время испытаний

Астрологи составили список рекомендаций для каждого из знаков Зодиака, которые помогут вам найти вторую половинку или укрепить существующие отношения.

Овен

На этой неделе представителям Знака Овна не стоит проявлять излишнюю напористость и раздражительность в общении с любимым человеком. Также астрологи не рекомендуют переходить к активным боевым действиям на поле любви. Нынешний период довольно противоречив, ведь могут всплыть старые проблемы. Овна входят в пятерку самых самовлюбленных Знаков, так что им лучше начать чаще думать об окружающих, а не о себе. Это пойдет им на пользу.

Телец

Тельцам астрологи советуют избегать пассивной агрессии. Также на этой неделе навредить любви может ревность, собственничество. Также огромные проблемы могут ждать тех Тельцов, которые не смогли избавиться от обиды. Искусство контролировать эмоции, любить и принимать партнера таким, какой он есть, в начале декабря окажется в особой цене. Простые и действенные обряды от ссор и скандалов в семье помогут сохранить гармонию.

Близнецы

Астрологи говорят, что Близнецам желательно вести себя максимально тактично, чтобы добиться взаимопонимания в паре. Также тактичность и осторожность будет полезной и в общении с друзьями, коллегами. Под положительным влиянием планет с первых дней недели представители этого Знака смогут восстановить энергетический баланс и жизненные силы. Тем не менее, лучше быть осторожнее, поскольку есть вероятность наговорить лишнего.

Рак

Раки могут отпугнуть любимого человека своей агрессией. Чувство такта позволит преодолеть преграды и стать ближе к партнеру. Неделя благоприятна для свиданий, новых романтических знакомств, совместного отдыха и размышлений о будущем. Если год начался с ссор и негатива, лучше на этой неделе провести чистку квартиры или дома от бед и невезения. Возможно, это лучший способ избавиться от проблем.

Лев

Львам необходимо оставить при себе переживания. В отношениях с противоположным полом всю неделю будут царить эмоциональные бури, которые улягутся ближе к выходным, особенно если Львы начнут следовать законам Вселенной, привлекающим счастье. Если Львы решат активно демонстрировать свое недовольство, то могут упустить счастливую возможность стать ближе со второй половинкой. Астрологи советуют снизить планку, усмирить пыл, а также попробовать поднять настроение партнера.

Дева

Девам, которые находятся в отношениях, желательно воспользоваться помощью бытовой магии — предметов, которые привлекают любовь и укрепляют брак. Это поможет усилить благотворное воздействие Меркурия. Избавление Марса от ретроградности в четверг поможет Девам стать мягкими и добрыми на словах. Не исключено, что любимый человек на этой неделе начнет принимать все замечания менее болезненно. Можно попробовать рассказать о своем недовольстве.

Весы

Астрологи советуют Весам быть немного сдержанней и терпимей в общении. В противном случае они могут столкнуться с неожиданными последствиями своих слов и поступков. Для наилучшего сценария в любви представителям этого Знака следует оставить тягу к лидерству в отношениях. Нужно позволить партнеру временно взять инициативу в свои руки. Важно следить за событиями, предупреждающими о позитивных переменах, ведь они не за горами.

Скорпион

Скорпион относится к Знакам, с которыми тяжело в браке. На этой неделе все изменится в лучшую сторону. Вторая половинка будет понимать их и будет стремиться к компромиссам. Астрологи рекомендуют воздержаться от резкости в словах и поступках. Взаимные обвинения и критика породят массу проблем. Подобные действия могут накалить атмосферу и разрушить отношения.

Стрелец

Стрельцам желательно довериться интуиции. Взвешенные решения, принятые в период с 9 по 15 число, будут верными и необходимыми для дальнейшего развития отношений. В отношениях могут начаться затяжные ссоры. Иногда конфликты помогают улучшить энергетику, но не сейчас. На этой неделе ссоры будут максимально разрушительными. Одинокие Стрельцы могут провести неделю в плену сомнений и страхов.

Козерог

Козерогам стоит бороться с противными привычками, чтобы не отталкивать от себя противоположный пол и людей в целом. Желательно не давать партнеру пустых обещаний, особенно в понедельник, вторник и пятницу. В личной жизни будет царить неопределенность, которая внесет нотки напряжения в отношения со второй половинкой. Одиноких Козерогов ждет неделя, насыщенная новыми многообещающими знакомствами.

Водолей

Водолеи на этой неделе могут стать более чувствительными. Это хорошо, но лишь отчасти. Если хочется оставаться сильными, стоит помнить о пяти типах людей, которым категорически нельзя сопереживать. Планеты склоняют к пассивности в действиях и некоторой импульсивности на словах, в связи с чем астрологи советуют держать эмоции под контролем.

Рыбы

Рыбы, будучи мутабельным Знаком, могут преодолевать трудности в любви посредством хитрости и творческого подхода. В период с 9 по 15 января подобный подход не будет самыми правильным. Лучше обратиться за помощью к логике. Одиноким представителям Знака астрологи не советуют играть с огнем. По возможности не стоит флиртовать с людьми, особенно с теми, к которым нет сильных чувств.