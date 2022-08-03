Магнитные бури в августе-2022: названы опасные даты

Ученые дали прогноз по магнитным бурям в августе 2022 года. Первая из них накроет Землю уже сегодня к вечеру. Ожидается, что она будет умеренная, но достаточная для ухудшения самочувствия.

Медики предупреждают, что вечером 3 августа, а также последующие пару дней метеозависимые люди могут чувствовать слабость или недомогание.

Об этом пишет styler.

Уровень этой бури не превысит отметки G1. Может быть небольшое ухудшение самочувствия и незначительные колебания в электросетях. Также может затронуть функции работы спутников и системы GPS.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, следующая магнитная буря накроет Землю 4-5 августа.

Еще одна буря уровня G1 ожидается 17 августа и возможны магнитные колебания 18-19 августа.

Также ученые отметили, что нестабильные условия солнечной погоды возможны 6, 11-12 и 20 августа.

Ученые считают, что магнитные бури слабой и умеренной мощности не могут глобально влиять на человека. Однако именно в такие дни люди отмечают ухудшение своего здоровья.

При магнитных бурях многие люди жалуются на быструю утомляемость, головные боли, проблемы со сном, обострение хронических заболеваний, ухудшение общего самочувствия, тревожность, раздражительность, скачки давления и учащенное сердцебиение.

Тем, на кого магнитные бури имеют влияние, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками. Желательно также больше дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.