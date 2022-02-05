Магнитные бури в феврале ударят с новой силой

Метеочувствительные люди могут в эти дни чувствовать слабость и усталость. Легче пережить геомагнитные колебания поможет здоровый образ жизни, а именно: отказ от спиртного и кофеина, прогулки на свежем воздухе, крепкий сон, правильное питание.

В феврале ожидается несколько магнитных бурь. Метеочувствительные люди могут в эти дни чувствовать слабость и усталость.

Об этом пишет 1plus1.ua.

Самая мощная буря началась вчера, 4 февраля, и продолжается сегодня. Она достигла уровня G1.

Затяжная буря ожидается еще 11-13 февраля. По уровню тяжести она не уступает первой.

20-23 февраля прогнозируют незначительные, однако длительные геомагнитные колебания. Хотя они и не будут столь мощными, следует все равно в эти дни обращать внимание на самочувствие.

Последняя и достаточно сильная буря будет 25 февраля.

В дни магнитных бурь у метеочувствительных людей возможны головные боли, депрессивные расстройства, тошнота, агрессия, быстрая утомляемость.

Курсор ранее уже рассказывал, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.

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