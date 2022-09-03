Максим Галкин креативно отреагировал на травлю со стороны поклонников путина и развеселил сеть

Юморист опубликовал отрывок речи с оскорблениями в свой адрес и высмеял примитивность российских пропагандистов.

Известный комик и шоумен Максим Галкин, который уехал из россии* и поддержал Украину, прокомментировал травлю в свой адрес из уст одного из главных российских пропагандистов виталия милонова.

Об этом Галкин рассказал поклонникам в соцсетях.

На опубликованном фрагменте видео милонов назвал артистов, которые не поддержали войну «сворой поющих пр*ституток». При этом Аллу Пугачеву, которая также не поддержала путина, он оскорблять не стал, отметив, что она «явление, которое есть». А вот в адрес Галкина милонов меньше сдерживал себя. Пародиста он назвал «мелким скунсом в желтых штанишках».

«Я думаю, нужно ей развестись уже с Галкиным. Галкин — мерзкий тушкан. Его, конечно, на порог в россию пускать нельзя. Пнем его под желтую попу в штанах. Пошел он вон!», — заявил милонов.

Галкин возразил пропагандисту, что тема «попы» не раскрыта и намекнул на его нетрадиционную ориентацию.

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