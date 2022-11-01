Медики назвали овощи, в которых содержится много сахара

Это следует учитывать тем, кто хочет сохранить фигуру в хорошем состоянии или следит за содержанием сахара в крови.

Несмотря на то, что овощи очень полезны для организма, поскольку обогащают его витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, некоторые из них содержат большое количество сахара. Из-за этого употреблять их в большом количестве не рекомендуется.

Об этом сообщает издание Ukr.media.

Медики говорят, что нужно аккуратнее быть с кукурузой, потому что этот овощ очень крахмалистый и сладкий (содержит почти 100 ккал и 7 г сахара на 100 г). Но от продукта совсем отказываться не стоит, потому что кукуруза богата на фосфор, кальций, калий, магний, железо и витамины А, В и Е.

Еще в этом списке содержится свёкла. Она является источником витаминов и микроэлементов, но помимо всего прочего содержит около 9 г сахара на 100 г продукта. А значит важно следить за ее количеством в рационе.

Также эксперты предупредили о луке. Горький овощ среди рекордсменов по содержанию сахара (почти 6 г на 100 г), хотя многими полезными свойствами тоже обладает.

«Курсор» писал ранее, что лучшим овощем для худеющих называют капусту. Похудеть поможет любой ее подвид, но лучше всех белокочанная, цветная и брокколи. А благодаря высокому содержанию клетчатки, капуста еще и быстро утолит голод.

Еще мы писали, что три порции овощей, съедаемые ежедневно, увеличивают продолжительность жизни.