Медики назвали продукт, вызывающий головную боль

Развитие приступов мигрени могут провоцировать отдельные продукты питания, например, сыр. Эксперты отметили, что несмотря на то, что продукт является источником витаминов и питательных веществ, его регулярное употребление может вызвать проблемы со здоровьем.
Об этом сообщает издание Storinka.
Специалисты отмечают, что это связано с тирамином, который производится в выдержанных продуктах. Особенно его много в сырах с плесенью всех видов, чеддер, пармезан, даже моцарелле. Тирамин есть также в красном вине, маслинах, орехах и авокадо.
Эксперты предупредили, что у людей, склонных к мигрени, одновременное употребление сыра и вина гарантированно повлечет за собой головную боль.
Кроме этого, творог может спровоцировать сильное сердцебиение, приливы потливости, боль в сердце, дрожание конечностей и другие симптомы. А еще продукт практически наполовину состоит из жира, поэтому его нельзя давать домашним животным.
Сыр стоит употреблять, но в меру, нужно уметь прислушиваться к своему организму и учитывать поглощенные жиры-белки-углеводы.
«Курсор» писал ранее, что китайские ученые провели систематический осмотр рандомизированных контролируемых исследований, изучающих влияние витамина D на пациентов с мигренью.