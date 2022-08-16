Медики назвали продукт, вызывающий головную боль

Эксперты назвали продукт, который несмотря на полезные свойства для здоровья, может спровоцировать приступ головной боли.

Развитие приступов мигрени могут провоцировать отдельные продукты питания, например, сыр. Эксперты отметили, что несмотря на то, что продукт является источником витаминов и питательных веществ, его регулярное употребление может вызвать проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает издание Storinka.

Специалисты отмечают, что это связано с тирамином, который производится в выдержанных продуктах. Особенно его много в сырах с плесенью всех видов, чеддер, пармезан, даже моцарелле. Тирамин есть также в красном вине, маслинах, орехах и авокадо.

Эксперты предупредили, что у людей, склонных к мигрени, одновременное употребление сыра и вина гарантированно повлечет за собой головную боль.

Кроме этого, творог может спровоцировать сильное сердцебиение, приливы потливости, боль в сердце, дрожание конечностей и другие симптомы. А еще продукт практически наполовину состоит из жира, поэтому его нельзя давать домашним животным.

Сыр стоит употреблять, но в меру, нужно уметь прислушиваться к своему организму и учитывать поглощенные жиры-белки-углеводы.

«Курсор» писал ранее, что китайские ученые провели систематический осмотр рандомизированных контролируемых исследований, изучающих влияние витамина D на пациентов с мигренью.