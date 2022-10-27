Медики назвали сигналы тела, которые не следует оставлять без внимания

Наше тело умеет подавать предупреждения, сообщая о том, когда эмоциональная нагрузка перешла «красный предел».

Современный ритм жизни, частые стрессы, баланс между личной и профессиональной жизнью может негативно отражаться на физическом и эмоциональном здоровье. И очень важно вовремя принимать меры, чтобы не позволить усталости накапливаться. Эксперты рассказали про сигналы тела, к которым нужно прислушиваться.

Об этом сообщает Ukr.media.

Специалисты рассказали, что «тревожным» звоночком являются частые судороги ног. Если человек каждый день сталкивается со спазмами, которые провоцируют боль, то значит организм пытается сказать, что ему не хватает магний и калия. Чтобы решить проблему, нужно пересмотреть свой рацион.

Еще один признак — чувство слабости. Если человек постоянно чувствует себя вялым и обессиленным, тогда стоит пересмотреть свой рабочий график, постараться побольше отдыхать, а также пересмотреть питание. Важно исключить рафинированные углеводы, которые дарят нам энергию лишь на небольшой отрезок времени, а включить в свое меню рис, бобовые и овощи.

Также важно наблюдать за своей кожей. Если на ней внезапно начали появляться раздражения, покраснения и прыщи, тогда это тоже сигнал, на который стоит обратить внимание. Желательно сходить на консультацию к специалисту.

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