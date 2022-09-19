Медики перечислили малоизвестные свойства репчатого лука

В овоще имеется калий, который содействует выводу из организма лишней соли и жидкости. Он эффективно противостоит усталости и помогает уменьшить отеки.

Репчатый лук кажется простым продуктом, на самом деле он может похвастаться большим количеством положительных свойств. Медики перечислили главные из них.

Об этом сообщает Inosmi.

Специалисты отмечают, что в составе лука имеется аллилсульфид — компонент, который помогает разжижать кровь. Именно он провоцирует ощущение жжения в глазах при нарезании овоща, по этой же причине тот горчит во рту. Вещество не дает крови сворачиваться, будет полезным при повышенном давлении, инфаркте, артериосклерозе.

Кроме того, продукт препятствует росту уровня глюкозы в крови, сокращая риск развития диабета. Еще богат овощ и кверцетином — этот полифенол известен своими антиоксидантными качествами, что способствует замедлению старения и образования морщин. Также уменьшается вероятность столкнуться с простудными заболеваниями и онкологией.

Найти в луке можно и глутатион, благоприятно влияющий на здоровье печени и глаз. Аллилсульфид славится и своими бактерицидными свойствами, расправляясь с болезнетворными бактериями. Он помогает противостоять астме, простуде, гриппу, укрепляет иммунную систему.

В составе лука достаточно растворимой и нерастворимой клетчатки. Это способствует профилактике запоров, а также помогает очищать организм от шлаков.

«Курсор» писал ранее, что после 35 лет разработки исследователям удалось создать новый лук, который не вызывает слез и даже становится сладким со временем.