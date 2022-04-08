Медики рассказали, чем опасно частое употребление риса

Частое употребление риса может привести к проблемам со здоровьем у людей с высоким уровнем холестерина. Это также дополнительный фактор риска развития сердечно-сосудистых болезней.

Новые исследования доказывают, что людям с высоким уровнем холестерина необходимо сократить потребление углеводов, а не насыщенных жиров. Избыточные углеводы превращаются в глюкозу в организме и всасываются в кровоток, что приводит к высокому уровню сахара в крови, высокому уровню липидов в крови и высокому уровню холестерина.

Доктор пишет, ссылаясь на клинические исследования, что более здоровой диетой является диета с низким содержанием углеводов, а не диета с низким содержанием насыщенных жиров.

Поэтому людям с повышенным уровнем холестерина необходимо ограничить потребление продуктов с высоким содержанием углеводов. И это, прежде всего, такие продукты, как рис, пшеница и изделия из них.

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