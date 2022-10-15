Медик рассказал, какие грибы могут способствовать профилактике рака

Врач-диетолог Антон Поляков отметил, что бета-глюканы, содержащиеся в этих грибах, могут стимулировать определенные иммунные клетки

Грибы периодически должны появляться в рационе, потому что содержат большое количество витаминов и полезных веществ. А еще, как утверждает врач-диетолог Антон Поляков, некоторые виды грибов, обладают онкопротекторным эффектом.

Об этом сообщает Wworld.

По словам медика, среди грибов, имеющих возможность профилактики онкологии, выделяются шиитаки, мейтаки, линчжи и рейши. Это те грибы, которые могут оказать положительное влияние на течение болезни.

Только китайские грибы обладают противоонкологическими свойствами из-за наличия у них бета-глюканов (естественных иммуностимуляторов). По своей сути, они являются сложными сахарами волокнистого типа, которые содержатся в грибах, овсяных отрубях, клетчатке и дрожжах.

Также врач добавил, что употребление большого количества продуктов, богатых бета-глюканами, способствует созданию микропор в онкоклетах, благодаря чему иммунной системе легче их уничтожить.

Еще эндокринолог рассказал, что бета-глюканы, содержащиеся в этих грибах, могут стимулировать определенные иммунные клетки (макрофаги).

«Курсор» писал ранее, что американские ученые выяснили, что употребление грибов более чем на 15 процентов снижает риск смертельных заболеваний. Это было выяснено в ходе исследования, которое анализировало рацион питания людей за 6 лет.