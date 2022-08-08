Медики рассказали, почему нельзя сдерживать чихание

Эксперты не рекомендуют сдерживать чихание, потому что это может представлять здоровью человека реальную угрозу.

Многие люди, особенно находясь в общественных местах, часто сдерживают чихание. Однако отоларингологи из Университетских больниц Лестера говорят, что так делать нельзя.

Об этом сообщает издание Mirror.

Исследователи рассказали, что во время чихания организм выталкивает около 40 тысяч мелких капель — пыли и микробов. И несмотря на то, что побочные эффекты от задержки чихания довольно редкие, они могут вызвать серьезные травмы.

Отоларингологи из Университетских больниц Лестера предупредили, что остановка чихательного рефлекса может нанести вред организму, а именно привести к осложнениям: перфорации барабанной перепонки и даже разрыву аневризмы головного мозга, которая является надутой кровеносным сосудом мозга.

Эксперты говорят, что если закрыть нос во время чихания, то барабанная перепонка может разорваться, а это грозит потерей слуха. Также подобные повреждения могут вызвать ушную инфекцию.

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