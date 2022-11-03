Медики назвали простые упражнения, которые продлевают жизнь

Физические упражнения могут уменьшать риски появления хронических болезней. И одни м из самых полезных является обычная ходьба.

Медики рассказали, что жить долго и счастливо под силу практически всем. Это заключение нового исследования, которое показало, что даже двухминутные всплески физической активности связаны со снижением риска смерти, рака и сердечных заболеваний.

Об этом пишет Страна здоровья.

Двухминутные упражнения, такие как быстрая ходьба, приносят множество преимуществ здоровью. Ходьба открывает запасы сахара и позволяет улучшить резистентность к инсулину. Это означает, что вы сжигаете жир и сахар.

Для своего исследования ученые зарегистрировали 71 893 взрослых без каких-либо признаков сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Исследователи проанализировали связь между тем, сколько и как часто люди занимались физической активностью, со смертью (от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и рака) и заболеваемостью сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

Риск всех изучаемых неблагоприятных последствий снижался в процессе того, как люди увеличивали количество и частоту активной физической активности. Этот риск снижался вдвое до двух процентов при активной деятельности менее 10 минут в неделю и снова уменьшался вдвое до одного процента, если люди занимались 60 минут или больше.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.