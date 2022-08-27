Месяц рождения расскажет, каким болезням подвержены люди — ученые

Испанские ученые провели исследование среди 30 000 человек, в результате которого обнаружили связь между месяцами рождения и некоторыми заболеваниями. Они объясняют, что сезонные изменения ультрафиолетового света, уровня витамина D, вирусов и аллергии могут повлиять на развитие плода.

Ученые нашли доказательства взаимосвязи между месяцами рождения и началом 27 хронических заболеваний, а также долгосрочными проблемами со здоровьем. Кроме того, болезнь прогрессирует по-разному в зависимости от того, мальчик ребенок или девочка, объясняет профессор Хосе Антонио Кесада, автор исследования.

Об этом пишет Вести-UA.net.

ЯНВАРЬ. Дети мужского пола чаще страдают от запоров, болей в пояснице и язвы желудка во взрослом возрасте. Женщины, рожденные в этом месяце, страдают мигренью, менопаузой и склонны к сердечным приступам.

ФЕВРАЛЬ — Мальчики чаще страдают заболеваниями щитовидной железы, сердца и остеоартритом. Женщины также склонны к остеоартриту, проблемам со щитовидной железой, а также к свертыванию крови.

МАРТ — Мальчики более подвержены астме, катаракте, проблемам с сердцем, а женщины — артритам, ревматизму и запорам.

АПРЕЛЬ. У апрельских младенцев мужского пола в более зрелом возрасте есть проблемы с астмой, щитовидной железой и остеопорозом, а у женщин — с бронхитом, опухолями и остеопорозом.

МАЙ — Мальчики более склонны к депрессии, астме и диабету, а женщины — к хроническим аллергиям, остеопорозу и запорам.

ИЮНЬ — Мальчики, рожденные в июне, меньше других страдают от депрессии и болей в пояснице. Но они чаще, чем другие мужчины, страдают сердечными заболеваниями, катарактой и хроническим бронхитом. У женщин, родившихся в этом месяце, риск мигрени на 33% и риск развития менопаузальных проблем на 35% ниже, чем у женщин, родившихся в остальное время года. Но они более подвержены артриту, недержанию мочи и ревматизму.

ИЮЛЬ. У женщин, родившихся в этом месяце, на 27% выше риск получить диагноз высокого кровяного давления и на 40% выше риск недержания мочи. Они также склонны к хроническим болям в шее, астме и опухолям. Мужчины, рожденные в этом месяце, склонны к астме, опухолям и артриту.

АВГУСТ. Дети мужского пола, рожденные в этом месяце, в два раза больше подвержены риску астмы, чем дети, рожденные ранее в этом году. К тому же у них проблемы со щитовидной железой и остеопороз. Женщины более подвержены тромбоцитам, ревматизму и артриту.

СЕНТЯБРЬ. У мужчин, рожденных в этом месяце, в три раза больше проблем со щитовидной железой, чем у мужчин, рожденных в январе. Они склонны к астме и остеопорозу. У сентябрьских младенцев меньше всего хронических заболеваний в жизни, но у женщин есть проблемы со щитовидной железой, злокачественные опухоли и остеопороз.

ОКТЯБРЬ — в этом месяце рождается больше всего малышей. Женщины, рожденные в этом месяце, чаще других страдают повышенным холестерином, анемией и остеопорозом. К последнему подвержены и мужчины, а также к проблемам с щитовидной железой.

НОЯБРЬ. У мужчин развиваются хронические проблемы с кожей, болезни сердца и щитовидной железы, а у женщин более склонны к астме, хроническому бронхиту и образованию тромбов.

ДЕКАБРЬ. Женщины более склонны к хроническому бронхиту, астме и образованию тромбов, а мужчины — к катаракте, депрессии и проблемам с сердцем.