Мощная магнитная буря накрыла Землю: колебания продлятся несколько дней

Землю накрыла сильная магнитная буря, которая продлится несколько дней. В частности, колебания будут ощущаться еще до 18 ноября включительно.
Об этом сообщает 1plus1.ua.
15 ноября влияние бури будет самым мощным, а вот в 16-18 числах солнечная активность пойдет на убыль.
В этот день рекомендуется позаботиться о своевременном приеме пищи и лекарств. 18 ноября пик активности будет вечером. В этот день возможны приступы паники или агрессии.
Также рекомендуется в дни геомагнитных колебаний больше отдыхать, избегать переутомления, высыпаться, отказаться от алкоголя и больше гулять на свежем воздухе.
25 ноября начнется 3-я магнитная буря в ноябре, которая продлится до 29 ноября. Пик ожидается именно 29 ноября.
Ранее Курсор писал, что астрономы раскрыли тайну «горящего» космоса. Австралийские ученые подтвердили, что галактики, образующие звезды, ответственны за создание гамма-лучей, которые до сих пор не были связаны с известным происхождением.
Курсор также сообщал, что астрономы разгадали космическую загадку 900-летней давности. Международная группа астрономов заявила, что 900-летняя космическая загадка происхождения знаменитой сверхновой, впервые обнаруженной над Китаем в 1181 году нашей эры, наконец-то решена.
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