Мощная магнитная буря накрыла Землю: колебания продлятся несколько дней

Вчера Землю накрыта мощная магнитная буря, влияние которой мы будем чувствовать еще несколько дней. Но именно текущие сутки будут самыми сложными.

Землю накрыла сильная магнитная буря, которая продлится несколько дней. В частности, колебания будут ощущаться еще до 18 ноября включительно.

Об этом сообщает 1plus1.ua.

15 ноября влияние бури будет самым мощным, а вот в 16-18 числах солнечная активность пойдет на убыль.

В этот день рекомендуется позаботиться о своевременном приеме пищи и лекарств. 18 ноября пик активности будет вечером. В этот день возможны приступы паники или агрессии.

Также рекомендуется в дни геомагнитных колебаний больше отдыхать, избегать переутомления, высыпаться, отказаться от алкоголя и больше гулять на свежем воздухе.

25 ноября начнется 3-я магнитная буря в ноябре, которая продлится до 29 ноября. Пик ожидается именно 29 ноября.

Ранее Курсор писал, что астрономы раскрыли тайну «горящего» космоса. Австралийские ученые подтвердили, что галактики, образующие звезды, ответственны за создание гамма-лучей, которые до сих пор не были связаны с известным происхождением.

Курсор также сообщал, что астрономы разгадали космическую загадку 900-летней давности. Международная группа астрономов заявила, что 900-летняя космическая загадка происхождения знаменитой сверхновой, впервые обнаруженной над Китаем в 1181 году нашей эры, наконец-то решена.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.