Московский патриархат планирует организовать встречу кирилла и Папы Римского — СМИ

Российская сторона рассматривает VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий как лучший вариант для организации встречи патриарха русской православной церкви кирилла* с Папой Франциском

Московский патриархат готовит «контратаку» против Украины и против Вселенского Патриархата. Ожидается, что шаги, которые уже были запланированы, будут реализованы в ближайшие недели и будут включать в себя коммуникационные шаги, поскольку закулисная подготовительная работа была проведена в различных странах, включая Грецию.

Об этом пишет портал onisenko.com, ссылаясь на источники в отделе внешних связей русской церкви.

Отмечается, что москва придает особое значение VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Казахстане 14-15 сентября.

«Российская сторона рассматривает данную конференцию как лучший вариант для организации встречи патриарха русской православной церкви кирилла с Папой Франциском», — говорится в сообщении.

Источник уточняет, что 1 августа у понтифика состоялась конфиденциальная встреча с главой отдела внешних церковных связей московского патриархата митрополитом антонием (севрюком), сразу после которой Франциск подтвердил свои намерения участвовать в указанной конференции.

«В этих условиях отдел внешних связей московского патриархата предпринимает шаги по созданию благоприятного фона для участия кирилла в конференции», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор сообщал, что патриарх русской православной церкви кирилл (гундяев) поддержал войну в Украине, которую Россия развязала 24 февраля. Гундяев выступил с речью перед верующими по завершении литургии в Храме Христа Спасителя в Москве.

По его словам, Украина восемь лет якобы пыталась уничтожить Донбасс, а затем провести там гей-парады. Однако в РПЦ, конечно же, знают, что это страшный грех. Поэтому «спецоперация», начатая Путиным, имеет «метафизическое значение».

Также мы сообщали о том, что Великобритания ввела санкции против главы российской православной церкви патриарха кирилла «за его поддержку и одобрение» вторжения президента владимира путина в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!