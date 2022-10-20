На эти знаки Зодиака внезапно свалятся деньги: кто попал в список счастливчиков

21:01, Сегодня
Общество
богатство успех иллюстрация фото
Фото: pixabay.com

Гороскоп расскажет о знаках Зодиака, которым сильно повезет с деньгами до конца этой недели.

До конца текушей недели нескольким знакам Зодиака посчастливиться получить очень неплохую сумму.

Подробный гороскоп для каждого знака Зодиака рассказала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.

Телец

Для тех, кто активен в поиске, ждите предложения выгодной работы, хороший заработок. Возможно приобретение бытовой техники.

При этом будьте готовы к неприятностям и интригам на работе, так же возможны беспокойство из-за животных или рабочего персонала.

Скорпион

На этой неделе выгодные финансовые дела окончатся успехом. Кроме того, благоприятное время для лечения и хирургического вмешательства.

Следует помнить, что возможны неприятности, тяжелое путешествие, вынужденный отъезд или эмиграция, опасность преследования, неприятное известие издалека.

Рыбы

На этой неделе вероятны приобретения недвижимости или наследования, благоприятное время для строительства и капитального ремонта.

Но будьте осторожны, ведь возможны материальные потери и опасность для близких.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.