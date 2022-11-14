«Народ твой будет моим народом, и твой Бог — моим Богом» (с)

Эту фразу из «мегилат Рут» (Книга Руфь) знает каждый, кто когда-либо читал ТАНАХ или интересовался еврейской традицией. Именно произнеся эти слова, Рут стала частью еврейского народа, а в дальнейшем и прабабушкой нашего царя Давида. Но с тех пор многое изменилось в вопросе присоединения к еврейскому народу, т.е. принятия гиюра. Об этом мы сегодня и поговорим.

29 сентября окружной суд Иерусалима принял прецедентное, а вернее беспрецедентное судебное постановление, согласно которому лица, прошедшие частный ортодоксальный гиюр, имеют право претендовать на получение гражданства в законном порядке в МВД. Юристы адвокатской фирмы «Томер Варша» не раз подвергали критике пробелы в законодательстве Управления народонаселения и миграции, подавая административные ходатайства, а затем обратились в суд и выиграли дело. Но обо всем по порядку.

Что такое гиюр и какие виды бывают?

Если очень коротко и по существу, гиюр – это процедура обращения человека другого вероисповедания в иудаизм.

На сегодняшний день в иудаизме существуют 3 основных направления: ортодоксальное, выступающее за четкое и неуклонное следование изначальной традиции; консервативное и реформистское. Последние два готовы менять традиции в соответствии с веяниями времени.

Как гиюр связан с вопросами легализации в Израиле?

Согласно «Закону о возвращении», любой, у кого есть по крайней мере один дедушка-еврей или бабушка-еврейка, и кто не исповедует другую религию, кроме иудаизма, имеет право на получение израильского гражданства, как и люди, принявшие иудаизм. Однако вопрос гиюра был упомянут в законе неконкретно, без ясного указания на то, какие его виды будут признаваться. Являются ли законными лишь те, которые были проведены через Главный раввинат и частные ортодоксальные суды? И что с гиюрами реформистов и консерваторов?

Очень долгое время правительство не принимало никакого решения и не существовало четко закрепленной юридической процедуры, регулирующей данный вопрос. Все решалось постепенно и чаще всего через суд. Сначала законными были признаны любые виды гиюра, проведенного за границами Израиля, что давало людям право претендовать на получение израильского гражданства, согласно «ЗОВ».

В 2016 году судебные инстанции признали гиюр Мартины Рогачевой, проведенный внутри Израиля, в признанной еврейской общине, включая реформистские, консервативные и частные ортодоксальные.

Суд установил два основных критерия для признания частного гиюра, совершенного в Израиле. Во-первых, во время прохождения процесса у новообращенного была действующая виза. Во-вторых, гиюр был совершен в признанном в стране раввинатском суде, то есть в религиозной организации, принадлежащей к признанной еврейской общине, в соответствии со сложившимися правилами. Таким образом, отметил суд, можно будет развеять опасения о злоупотреблении процессом обращения в иудаизм.

Но на деле МВД игнорировало этот прецедент и отклоняло запросы о признании частных гиюров. В последнее время основным аргументом был тот факт, что правительство не закрепило законодательно четкое определение «признанной еврейской общины» и, следовательно, данное постановление неприменимо.

Министерство внутренних дел фактически создало монополию государственных раввинатских судов и мешало гражданам осуществить свое законное право.

Юристы сочли, что непрописанная процедура не является достаточным основанием для отказа в получении гражданства, ведь у правительства было 6 лет для закрепления четкого определения. Юристы фирмы «Томер Варша» подали иск о признании гиюра двух женщин, прошедших его в ортодоксальных раввинских судах, не связанных с государственным раввинатом, и выиграло его, таким образом создав прецедент.

Суд постановил, что права граждан, прошедших гиюр, не могут быть ущемлены из-за несвоевременного принятия законов. Это решение прокладывает прямой путь к немедленному признанию частных гиюров, совершенных на законных основаниях в Израиле, и является отличной новостью для многих иностранных граждан, которые желают присоединиться к еврейскому народу.

Однако, даже несмотря на такое решение, израильская бюрократия по-прежнему непредсказуема, поэтому человеку неподготовленному и несведущему в ней трудно её преодолеть.

Адвокатская фирма «Томер Варша» уже более 20 лет специализируется на защите прав человека и занимается урегулированием правового статуса в Израиле, активно борясь за своих клиентов во всех государственных инстанциях.

Принципиальный подход специалистов фирмы – бескомпромиссная защита прав своих клиентов. И нынешняя победа в таком важном деле еще раз доказывает высокий профессионализм юристов и их желание восстановить справедливость!

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