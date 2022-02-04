Назвали самые «счастливые» цвета каждого знака Зодиака

Каждый из знаков Зодиака связан с определенным цветом, который приносит ему удачу и благополучие, наполняя физической и духовной энергией. Внесите цвет и его оттенки в свою жизнь и заметите, что вас сопровождает удача.

Астрологи рассказали, каким оттенком нужно украсить свою жизнь, передает Wday.

Овен — красный

Представителям этого знака Зодиака нужно черпать энергию из красного цвета, потому что он передает силу и страсть, а это именно то, что нужно Овнам. Достаточно просто добавить красный элемент гардероба, если чувствуете, что начинаете впадать в депрессию или накаляется обстановка на работе.

Телец — синий

В 2022 году людям, родившимся под знаком Тельца, помогают восстановить силы все оттенки синего. При активном использовании правильного цвета перемены не заставят себя долго ждать.

Близнецы — желтый и зеленый

Астрологи советуют Близнецам в новом году добавить в гардероб и интерьер больше желтых и зеленых оттенков. Но не забывайте, что важно соблюдать гармонию.

Рак — серебряный

Представителям этого знака поможет привлечь удачу серебряный цвет, в частности украшения из серебра. Они защитят Раков от проблем и «прокачают» их интуицию.

Лев — белый и золотой

Если Львы в 2022 году хотят сосредоточится на карьере, то стоит черпать энергию из золотого цвета, идеально на роль талисмана подойдут ювелирные украшения из золота. А вот, если Львы хотят больше внимания уделить духовному развитию, то стоит в гардероб добавить больше вещей белого цвета.

Дева — коричневый или природный зеленый

Людям-Девам помогут быстрее достичь результатов и в карьере, и в личной жизни природный коричневый и зеленый оттенки. А вот кислотно-зеленый, наоборот, может стать символом неудач.

Весы — голубой

Если представители этого знака хотят достичь спокойствия, любви и гармонии, тогда нужно добавить в свою жизнь больше голубых оттенков. Они помогут избегать стрессов и конфликтов как на работе, так и дома.

Скорпион — бордовый и пурпурный

Эти оттенки ассоциируются с мощью и силой Скорпионов, но их главная задача состоит в том, чтобы подавить тенденцию этого знака к саморазрушению. Если Скорпионы хотят найти любовь, то в новом году стоит приобрести больше вещей бордового и пурпурного оттенка.

Стрелец — фиолетовый

Людям, родившимся под этим знаком, стоит носить фиолетовый цвет в 2022 году, потому что он помогает привести в порядок мысли и добиться успеха. Небольшой оберег в виде фиолетового кристалла поможет избавиться от проблем и убережет от сглаза.

Козерог — розовый и коричневый

Козерогам стоит научиться умело сочетать вещи таких противоположных оттенков. Если представители этого знака настроены на удачу в карьере, тогда стоит сконцентрироваться на коричневом цвете, а если они хотят успокоиться и подумать о вечном, тогда на нежно-розовом.

Водолей — все оттенки воды

Людям этого созвездия помогут все оттенки воды. Если Водолей хочет спокойствия и тишины, тогда стоит отдать предпочтение светло-голубому цвету или бирюзовому, если же в его воображении бушует море и хочется активных действий, тогда нужно черпать силы их темно-синих оттенков.

Рыбы — оранжевый

Этот яркий солнечный цвет принесет Рыбам энергию и уверенность в своих силах. Представили этого знака с его помощью смогут улучшить настроение и достичь успехов в профессиональной сфере.

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