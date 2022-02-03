Назвали знаки Зодиака, у которых в феврале карьера пойдет вверх

Трем знакам Зодиака звезды обещают успехи в карьере.

Об этом передает «7Days».

Телец

В феврале Тельцам можно расслабиться и смотреть на то, как развивается их карьера. Тут возможны два варианта: либо на вас работает авторитет, либо появился серый кардинал, который продвигает ваши интересы. Звезды советуют научиться ставить правильные цели. В середине месяца возможны крупные траты.

Весы

Весам деньги упадут как снег на голову. Это самый удачливый знак месяца в финансовом плане. Окружающие могут внезапно предложить помощь. Не стоит раздражаться. Лучше принять их советы с благодарностью. В конце месяца может появиться дополнительный источник заработка.

Водолей

Можно рассчитывать на внеочередную премию в середине месяца или получения денег в дар от близкого человека. Тем, кто находится в поисках работы, удача улыбнется с 20 февраля. Появятся интересные предложения и новые перспективы. Зарплата превысит ожидания.